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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган решил обсудить с Зеленским условия переговоров по Украине

Эрдоган намерен в ближайшие дни обсудить с Зеленским условия переговоров по Украине
Эрдоган свяжется в ближайшее время с президентами России и Украины для обсуждения параметров мира. В конце октября он отметил, что Путин более открыт к переговорам, чем прежде
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

Лучшим решением конфликта на Украине будет заключение мира, и мнения только президента России Владимира Путина здесь недостаточно, необходим разговор с Киевом, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, передает CNN Türk.

«Мы также свяжемся с Зеленским и обсудим, что они думают, как они смотрят на что-то подобное», — сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что в ближайшие два-три дня может состояться разговор с Путиным, на котором они бы обсудили переговорный процесс. Эрдоган отметил, что Россия — не обычное государство, а сильное.

«Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию практически без ограничений. Перед лицом всего этого Россия оказывает сопротивление», — считает турецкий лидер.

Эрдоган заявил о намерении стать посредником для урегулирования ситуации вскоре после ввода российских войск на Украине, в конце февраля. В конце марта делегации Москвы и Киева встретились в стамбульском дворце Долмабахче, однако конфликт завершить не удалось. При посредничестве Турции былая заключена зерновая сделка, обеспечивающая безопасный вывоз украинского зерна из заблокированных портов.

В конце октября Эрдоган отметил, что намерен продолжать «телефонную дипломатию» между Россией и Украиной. «Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров [с Киевом], чем ранее. Мы увидим, к чему это может привести», — рассказал тогда турецкий президент.

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Власти России говорили о готовности вести переговоры с Украиной, указывая, что Киев не согласен на диалог. В российском МИДе отмечали, что беседа бы велась «разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются». Замминистра Сергей Рябков указал, что Москва не ставит предварительных условий.

В ноябре президент Владимир Зеленский заверил, что Киев готов к переговорам, но «с другой Россией». «Той, которая действительно будет готова к миру», — пояснил он. Среди условий для переговоров с Москвой он назвал восстановление территориальной целостности Украины.

Американский президент Джо Байден также счел, что конфликт не разрешится до вывода российских войск с Украины.

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Турция Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган переговоры

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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