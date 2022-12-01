Секретарь СНБО Украины счел «недостойными» переговоры с Россией

Секретарь СНБО Данилов заявил, что сесть за стол переговоров с Россией «недостойно»

Украинский чиновник назвал россиян «варварами» и заявил, что переговоры с Москвой «недостойны». Дмитрий Медведев в ответ заявил, что нет смысла отвечать на этот «бред»

Алексей Данилов (Фото: Владимир Тарасов / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что сесть за стол переговоров с Россией будет «недостойно». Такое заявление он сделал на Киевском форуме безопасности, его слова приводит «Страна».

«Когда говорят, что с этими варварами мы должны садиться за один стол и что-то говорить, то вообще считаю, что это недостойно будет», — сказал Данилов. Также он заявил, что Россия «должна перестать существовать».

Его слова прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала: «Согласна: украинский народ достоин быть представлен за столом переговоров не варварами».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в разговоре с «РИА Новости», комментируя слова Данилова, заявил, что смысла отвечать на такие заявления нет. «Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — сказал Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал условием для переговоров с Киевом политическую волю украинской стороны и готовность обсуждать российские требования. Сейчас, по словам Пескова, вести переговоры с Украиной невозможно, «потому что их абсолютно отрицает украинская сторона».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев допускает возможность самих переговоров, но не будет вести их до тех пор, пока президентом России является Владимир Путин.