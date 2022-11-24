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Песков заявил об отсутствии решений о встрече Эрдогана и Асада в России

Песков: договоренностей о встрече Эрдогана и Асада в России нет, теоретически она возможна
Теоретически встреча президентов Турции и Сирии при посредничестве России возможна, но пока таких договоренностей нет. Ранее Эрдоган допустил, что проведет переговоры с Асадом, «когда придет время»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Никаких договоренностей о встрече лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада в России при посредничестве Владимира Путина нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В то же время Песков допустил, что теоретически такая встреча может состояться.

Ранее 23 ноября Эрдоган не стал исключать возможность переговоров с Асадом, «когда придет время», отметив, что сейчас контакты между двумя странами поддерживаются на уровне спецслужб. Газета Hurriyet при этом написала, что встреча двух президентов может пройти при посредничестве Путина.

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что возможность такой встречи в России «всегда существует». По его словам, Москва ранее рассматривала возможность организации переговоров, но Анкара считает, что «пока на данный момент для этого условия еще не созрели».

20 ноября Эрдоган приказал начать операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Ее целями Анкараназвала предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. По мнению турецкой стороны, РПК ответственна за теракт в центре Стамбула 13 ноября. Курды свою причастность к нему отрицают. ВС Турции нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений» на страну; Эрдоган допустил, что могут быть задействованы сухоптные войска.

По словам турецкого президента, операция была начата из-за невыполнения Россией обязательств по "очистке от террористов" сирийских регионов по договоренности от 2019 года. В Кремле в ответ указали на «нюансы» в подходах Анкары и Москвы к ситуации в Сирии и заявили, что Россия уважает обеспокоенность Турции по поводу собственной безопасности.

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