Курды приостановили сопротивление ИГ в Сирии из-за турецкой операции

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Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС), действующий на северо-востоке арабской республики, заявил о приостановке сопротивления боевикам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из-за операции Турции. Об этом сообщил командующий силами альянса Мазлум Абди, передает Al Hadath.

По его словам, Анкара проинформировала лояльные ей сирийские группировки о подготовке сухопутнорго «вторжения», в связи с чем члены СДС были вынуждены временно прекратить операции против ИГ.

Другой представитель альянса рассказал телеканалу, что СДС не получал никаких предложений помощи от США. «Мы не просим американцев защитить нас, мы сами приняли необходимые меры, чтобы ответить турецким силам», — заявил он.

«Сирийские демократические силы» или «Сирийская демократическая армия» — военный альянс, созданный в 2015 году при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Основу коалиции СДС составляют «Силы народной самообороны», боевое крыло сирийской курдской партии «Демократический союз» (ДС).

Al Hadath отмечает, что накануне постпред США в регионе Николас Грейнджер заявил, что Вашингтон не давал согласия Анкаре на начало военной операции.

Со своей стороны представитель президента Рейжеп Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын ранее заявил, что Турция не станет просить разрешения у США на проведение антитеррористических операций. «Турция не собирается просить разрешения на проведение операций по обеспечению национальной безопасности страны», — сказал он.

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