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Эрдоган не исключил нормализации отношений с Сирией в ближайшее время

Эрдоган: отношения Сирии и Турции могут вскоре нормализоваться, в политике не бывает обид
Турция проводит военную операцию против РПК на севере Сирии и Ирака с 20 ноября. Сирия осудила турецкую операцию и предупедила о возможном военном столкновении. Эрдоган сказал, что вскоре отношения стран могут нормализоваться
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС)

В ближайшее время отношения Турции и Сирии могут быть нормализованы, заявил турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган.

«В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид», — приводит слова Эрдогана Twitter агентства Anadolu.

20 ноября Эрдоган приказал начать военную операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Анкара считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Анкара считает, что РПК ответственна за теракт в центре Стамбула, где 13 ноября на улице Истикляль взорвалась бомба. В результате шесть человек погибли, не менее 81 пострадали, в том числе три гражданина России. Курды отрицают свою причастность к этому теракту.

Целями спецоперации Анкара назвала предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. ВС страны нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений». 27 ноября глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что с начала операции нейтрализовано 480 боевиков. Эрдоган ранее также допускал, что в операции могут быть задействованы сухопутные войска.

Сирия неоднократно осуждала присутствие Турции на своей территории. Сирийский МИД, в частности, сравнивал турецкие операции на границе с этническими чистками. 22 ноября зампред международного комитета парламента Сирии Аммар аль-Асад предупредил об опасности военного столкновения двух стран. «Любые удары — это продолжение турецкой оккупации севера Сирии. Наша армия на своей земле, ее долг — защищать родину и своих граждан от любой агрессии», — отметил он.

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев 24 ноября заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров президентов Сирии и Турции. По его словам, эта встреча, если состоится, будет иметь «исключительно важное значение». «Но она должна быть соответствующим образом подготовлена, для этого должны созреть определенные условия», — считает Лаврентьев.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия
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