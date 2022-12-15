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Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России Политика, 11:52
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Страны ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Основным пунктом разногласий между членами Евросоюза стала политика по отношению к экспорту российских удобрений. Часть членов ЕС опасаются, что ослаблением санкций воспользуются в качестве лазейки россияне из санкционного списка
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
Фото: Владимир Горовых / ТАСС

Делегации стран Европейского союза не смогли договориться о девятом пакете санкций против России вечером 14 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

По словам собеседников агентства, участники переговоров уже были близки к соглашению, но им так и не удалось снять возражения Польши и некоторых других стран. Главным пунктом разногласий стал вопрос, должен ли ЕС облегчить прохождение российских удобрений через европейские порты, даже в том случае, когда компании по производству удобрений принадлежат лицам, внесенным в санкционные списки.

По мнению некоторых стран, ограничения Евросоюза в отношении удобрений представляют угрозу продовольственной безопасности для развивающихся стран. Их оппоненты утверждают, что ослабление санкций позволит россиянам, владеющим предприятиями по производству удобрений, обойти уже введенные против них ограничения ЕС.

Один из дипломатов ЕС рассказал агентству о позиции Польши и стран Балтии: они считают, что политики «обманывают самих себя», если думают, что олигархи не воспользуются как лазейкой для обхода санкций ослаблением пошлин на российские удобрения. Отдельный страны считают, что выдачей разрешений на экспорт удобрений из России должна заниматься Всемирная продовольственная программа ООН.

Президент Владимир Путин 16 сентября заявил, что Россия готова бесплатно передать развивающимся странам около 300 тыс. т удобрений, заблокированных в портах Евросоюза.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель еще в июне заявлял, что европейские банки «перегибают палку» в исполнении санкций, отказываясь участвовать в торговле удобрениями из России. Он пообещал тогда направить необходимую информацию в банки, страховые и транспортные компании, с напоминанием, что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией торговлю продовольствием и удобрениями. О том, что западные санкции не запрещают поставки российских удобрений, говорил и президент США Джо Байден.

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в июле разрешило проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования. В сентябре Еврокомиссия сообщила о снятии ограничений на поставку российских удобрений, но только стран-членов Евросоюза.

Владимир Путин приветствовал это решение ЕС. Однако назвал его «хитрой схемой», поскольку напрямую удобрения не подпадают под санкции, но есть ограничения, связанные с логистикой, фрахтом судов, страхованием и переводом средств.

12 ноября генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Коняев сообщил, что «Уралхим-Уралкалий» договорилась о вывозе в африканские страны на безвозмездной основе удобрений, заблокированных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. «Уже достигнуты договоренности о вывозе удобрений, расположенных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Распределение удобрений по конкретным странам координируется через Африканский союз», — сказал он.

С начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел против Москвы восемь пакетов санкций. Последний был утвержден в октябре, в него в том числе вошел потолок цен на российскую нефть, в итоге согласованный на уровне $60 за баррель.

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