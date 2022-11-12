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Война санкций ,  
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«Уралхим» договорился о вывозе удобрений из трех стран ЕС в Африку

Из Нидерландов в Малави безвозмездно поставили 20 тыс. т российских удобрений
После заключения первого договора о бесплатной поставке из Нидерландов в Малави направят 20 тыс. т минеральных удобрений, сообщили в компании
Фото: Игорь Кубединов / ТАСС
Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

Группа компаний «Уралхим-Уралкалий» договорилась о вывозе в африканские страны на безвозмездной основе удобрений, заблокированных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии, сообщил РБК генеральный директор компании «Уралхим» Дмитрий Коняев.

«Уже достигнуты договоренности о вывозе удобрений, расположенных в Нидерландах, Бельгии и Эстонии. Распределение удобрений по конкретным странам координируется через Африканский союз», — сказал он.

Первый договор о таких поставках был заключен 8 ноября. В соответствии с ним 20 тыс. т удобрений направят со склада в Нидерландах в Малави. В «Уралхиме» РБК пояснили, что эта партия будет погружена на судно Всемирной продовольственной программы ООН и доставлена в течение недели после 21 ноября. Ранее гуманитарная партия удобрений прибыла в Того, откуда ее доставят конечным потребителям в Буркина-Фасо, добавили в компании.

По словам Коняева, группа компаний ведет работу с ООН для организации безвозмездных поставок в Африку более 262 тыс. т минеральных удобрений, которые оказались заблокированы в Евросоюзе.

Российские экспортеры продовольствия и удобрений столкнулись со сложностями после введения западных санкций из-за спецоперации на Украине. К сентябрю в портах ЕС скопилось 300 тыс. т российских удобрений, говорил президент России Владимир Путин и сообщал о готовности бесплатно передать их развивающимся странам.

Экспорту продукции из России мешают запрет страховать российские суда, пускать их в европейские порты, отключение ряда банков от SWIFT и ограничение работы международных транспортных компаний, указывал министр финансов Антон Силуанов.

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Западные страны декларируют отсутствие ограничений на вывоз продукции АПК из России, однако при этом сохраняются «скрытые санкции» в отношении российского агросектора, говорил в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что европейские банки «перегибают» палку, отказываясь участвовать в торговле зерном и удобрения из России, в отношении которых, подчеркнул он, санкции не введены. О том, что западные санкции не запрещают поставки российского продовольствия и удобрений, говорил и президент США Джо Байден.

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Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
удобрения Уралхим Уралкалий поставки Нидерланды Бельгия Эстония Африка
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