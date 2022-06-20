Боррель заявил, что ряд банков «перегибают палку» в исполнении санкций ЕС

Некоторые банки «перегибают палку», отказываясь участвовать в торговле с Россией. Еврокомиссия напоминает им о возможности обслуживать сделки с российским продовольствием и удобрениями, подчеркнул Боррель

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

Некоторые банки «перегибают палку», исполняя антироссийские санкции Евросоюза, им напомнят о возможности обслуживать сделки с российским зерном и удобрениями. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«Мы отправляем письма во все финансовые, экономические структуры с объяснениями, что они могут делать. Но конечно, я не могу не отметить, что некоторые финансовые организации <...> самостоятельно приняли решение не участвовать в торговле [с Россией]. Это называется «перегнуть палку», — сказал он.

Боррель отметил, что он направляет необходимую информацию в банки, страховые и транспортные компании, напоминая, что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией торговлю продовольствием и удобрениями.

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