Путин заявил о готовности бесплатно передать удобрения бедным странам

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Россия может передать развивающимся странам удобрения, которые находятся в портах Европейского союза, заявил президент Владимир Путин во время заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Трансляцию вел РБК.

«В морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений, мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — сообщил Путин. Он добавил, что передал эту информацию генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.

Президент отметил, что Россия приветствует снятие санкций с удобрений, о котором Еврокомиссия сообщила в своем разъяснении от 10 сентября. Однако отказ от ограничений коснулся только государств-членов Евросоюза, то есть только они могут приобретать российские удобрения, сказал Путин. «А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?», — спросил глава государства.

«Пользуясь присутствием заместителя генерального секретаря ООН, прошу <...> повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле потребовать от них, коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти ограничения, очевидно, дискриминационные», — заявил российский президент.

Он также подчеркнул, что Москва увеличивает экспорт зерновых на мировые рынки, в этом году планируется поставить 30 млн т, в следующем — 50 млн т. «90% нашего продовольствия идет на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки», — указал Путин.

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