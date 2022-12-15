Сейм Польши назвал Россию «государством, поддерживающим терроризм»

В частности, польский сейм обвинил Москву в «ответственности за уничтожение» самолета МН17 в июле 2014 года, а также в крушении Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Россия неоднократно отрицала свою причастность к этим катастрофам

Фото: Pawel Supernak / EPA / ТАСС

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа «государством, поддерживающим терроризм», передает Gazeta Wyborcza.

«Сейм Польской Республики признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства», — говорится в резолюции.

В документе сказано, что Россия «систематически нарушает права человека, международное право, устав Организации объединенных наций и ряд других обязательств», а также «предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере».

Кроме этого, в резолюции говорится, что Россия «несет прямую ответственность» за уничтожение самолета «Малайзийских авиалиний» (рейс MH17) в июле 2014 года, а также за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, когда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в том числе 196 голландцев, все пассажиры и члены экипажа погибли. Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились Качиньский и его супруга, а также депутаты сейма, высшее военное командование, религиозные и общественные деятели. Делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Варшава считает, что самолет упал после взрыва на борту. Новую комиссию по расследованию в 2017 году возглавил экс-министр обороны Антоний Мачеревич.

Москва неоднократно отрицала свою причастность к этим катастрофам. Так, российский СК еще в 2019 году заявлял, что версии о взрыве бомбы на борту президентского лайнера являются «неуклюжей попыткой подвергнуть сомнению очевидное». Представитель ведомства тогда подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств катастрофы.

Россия также отвергала обвинения в причастности к инциденту с рейсом MH17. После решения суда в Гааге в ноябре этого года, который признал виновными в крушении самолета двух россиян и одного украинца, МИД России назвал это политическим заказом. В министерстве отметили, что суд оставил без внимания то, что все выводы голландской прокуратуры основаны на показаниях свидетелей, чьи личности были засекречены. Российское внешнеполитическое ведомство также указало, что в материалах дела есть материалы «сомнительного происхождения», переданные суду от заинтересованной стороны — Службы безопасности Украины.

Первая резолюция о признании России государством, поддерживающим терроризм, была принята 10 мая 2022 года сеймом Литвы. Затем с аналогичные резолюции были приняты парламентами Латвии, Эстонии, нижней палаты высшего законодательного органа Чехии и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

В ноябре Россия была названа «спонсором терроризма» в резолюции Европарламента. Документ поддержали 494 депутата из 596. В резолюции Россия обвиняется в военных преступлениях на Украине, ракетном обстреле энергетической инфраструктуры страны и глобальном продовольственном кризисе, а также незаконном присоединении украинских территорий. В документе содержится призыв к странам, входящим в ЕС, «разработать правовую базу для обозначения государств — спонсоров терроризма». Россия впоследствии должна быть включена в созданный список.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя принятие резолюции, заявил, что не принимает это событие «близко к сердцу», поскольку документ не является юридически обязывающим.