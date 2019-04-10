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СК опроверг заявления Польши о взрыве на борту Ту-154 Качиньского
В день 9-й годовщины катастрофы самолета польского президента под Смоленском польская сторона заявила, что причиной крушения был взрыв на борту. Следственный комитет увидел в этом «неуклюжую попытку подвергнуть сомнению очевидное»
Фото: ТАСС

Новые заявления председателя подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мацеревича о взрыве на борту президентского лайнера являются «неуклюжей попыткой подвергнуть сомнению очевидное». Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, комментируя заявления польской стороны, сделанные в 9-ю годовщину крушения лайнера под Смоленском.

Мацеревич в среду в эфире Polskie Radio 24 заявил, что пассажиры и члены экипажа правительственного самолета Ту-154M погибли в результате взрыва, а не удара о землю. Он сослался на результаты дополнительной экспертизы, проведенной британскими экспертами.

«Доводы британских экспертов полностью опровергаются выводами экспертов, проводивших многочисленные судебные экспертизы, как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша», — заявила Петренко. Он напомнила, что результаты этих экспертиз не выявили следов взрывчатых веществ ни на обломках самолета, ни на останках жертв катастрофы.

Представитель СК подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств катастрофы. «С учетом трудных метеоусловий командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было», — уточнила она. К трагедии, по ее словам, привели ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

Петренко напомнила, что согласно результатам экспертиз, самолет на высоте около 11 метров столкнулся с верхушкой дерева, затем произошло столкновение левого полукрыла с березой, в результате чего произошел отрыв значительной части левой консоли крыла. «Эти повреждения привели к вращению самолета и падению на землю через несколько секунд в перевернутом положении», — напомнила представитель СК.

Самолет Ту-154M, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и польские депутаты и высшее военное командование, разбился 10 апреля 2010 года. катастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Следственный комитет, Польша, ТУ-154, Лех Качиньский
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