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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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МИД назвал решение суда в Гааге политическим заказом

МИД: решение суда в Гааге — политический заказ, основанный на показаниях анонимов и СБУ
Объявление решения по делу MH17
Объявление решения по делу MH17 (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Вынесенное судом в Гааге решение по делу MH17 свидетельствует, что в его основе лежал политический заказ на «продвигаемой Гаагой и ее соратниками по Совместной следственной группе» версии о причастности России к трагедии, говорится в сообщении МИДа. Сегодня суд заочно приговорил трех россиян к пожизненному заключению по этому делу. 

Там отметили, что суд оставил без внимания, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях свидетелей, чьи личности засекречены. В МИДе также указали на сведения «сомнительного происхождения» и материалах, переданных суду от заинтересованной стороны — Службы безопасности Украины.

«Кроме того, не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения. Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию. При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения», — добавили в дипведомстве.

Аналогичным образом суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета, заявили в МИДе. По данным министерства, все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были проигнорированы.

«Сама Украина отказалась предоставить суду как данные радаров, так и записи переговоров наземных служб слежения за полетами. Более того, работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы пролить свет на обстоятельства трагедии, бесследно исчезли», — говорится в заявлении.

Российская сторона отметила, что определенную ясность могли бы внести спутниковые снимки США, которые были сделаны в день авиакатастрофы, «однако на просьбы судей раскрыть эти данные или хотя бы позволить ознакомиться с ними при соблюдении особых условий Вашингтон ответил категорическим отказом».

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Также МИД указал на незакрытие Украиной воздушного пространства над зоной боевых действий, хотя было «доподлинно известно, что в зоне так называемой антитеррористической операции были развернуты средства ПВО ВСУ, в том числе «Буки», которые находились в боевом состоянии».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в том числе 196 голландцев, все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование продолжалось несколько лет, оно было осложнено тем, что самолет упал в зоне боевых действий.

17 ноября суд в Гааге вынес решение и признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении самолета. Россиянин Олег Пулатов по делу оправдан. Признанные виновными в крушении MH17 по решению суда должны выплатить родным погибших по меньшей мере €16 млн в качестве компенсации. Гиркин, Дубинский и Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению.

Суд пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое на тот момент находилось под контролем ДНР. Суд считает, что освободить обвиняемых от ответственности мог бы «боевой иммунитет» — этот принцип гласит, что ответственность военного командования не наступает в условиях боевой обстановки или проведения военных мероприятий. Однако, отмечает суд, этот принцип не применим в этом случае, так как обвиняемые не состояли в российской регулярной армии и Россия не несла ответственности за их действия.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Гаага МИД MH17 Голландия
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