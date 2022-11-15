«Укрэнерго» сообщило об уничтожении энергообъекта, питающего две области

В «Укрэнерго» сообщили, что два трансформатора по 250 т каждый были взорваны, а сам энергообъект, обеспечивавший снабжение электричеством часть Херсонской области и часть Николаевской — «практически уничтожен»

На Украине «практически уничтожен» объект инфраструктуры, обеспечивавший снабжение электричеством правобережья Херсонской области и части Николаевской, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий.

«Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области, практически уничтожен. Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой в России и запрещена).

При этом Кудрицкий не уточнил, какой именно объект был уничтожен и где он находился.

Российские войска из правобережной части Херсонской области были полностью выведены 11 ноября по поручению министра обороны России Сергея Шойгу. Как объяснял командующий войсками в зоне спецоперации Сергей Суровикин, «непростое решение» было принято из-за стремления сохранить жизни военнослужащих и угрозы окружения группировки. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в город украинского спецназа.

Минобороны России с 10 октября регулярно сообщает об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Из-за ударов по критической инфраструктуре украинские власти объявили об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны. До этого Украина приостановила экспорт электричества, а жителей страны призвали отказаться от использования электроприборов в вечернее время.

По словам Зеленского, к началу ноября на Украине было повреждено 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. Мэр Киева Виталий Кличко допускал, что город может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления. 6 ноября The New York Times сообщила, что власти не исключают эвакуацию всего населения столицы при отключении электроснабжения. Несколько дней спустя премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для этого нет причин.