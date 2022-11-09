«Укрэнерго» предупредил о новых отключениях электричества по всей Украине

На Украине 9 ноября во всех регионах будут действовать графики почасового отключения электроэнергии, сообщается в телеграм-канале оператора системы передачи электричества «Укрэнерго».

«Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр «Укрэнерго» прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях», — говорится в сообщении.

Оператор отметил, что отключения необходимы для избежания аварийных ситуаций путем уменьшения нагрузки на сети. «Укрэнерго» в очередной раз призвало украинцев к экономии энергии, особенно «в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00».

После российских ударов по украинской энергоинфраструктуре в октябре-ноябре в стране наблюдаются постоянные перебои с подачей электричества. Графики почасовых отключений действуют на Украине со 2 ноября. Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь, теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. Он указывал, что в стране одновременно без электричества могут оказываться более 4 млн человек.



Удары по энергоинфраструктуре являются ответами на совершенные Украиной атаки на российские объекты — Крымский мост и суда в бухте Севастополя.