Глава МАГАТЭ заявил о растущей обеспокоенности из-за отключений на ЗАЭС

Фото: Bai Xueqi / Global Look Press

Обеспокоенность ситуацией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине «растет с каждым днем» из-за продолжающихся обстрелов и отключений электричества, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете Indian Express.

«Обеспокоенность растет с каждым днем. Продолжаются обстрелы, <...> регулярные перебои в электроснабжении. <...> [На АЭС] не то что обстрелы — даже брошенный камень может доставить большие неприятности <...>. Это очень серьезно», — сказал он.

Гросси отметил, что, несмотря на сохраняющийся риск повреждения крупнейшей АЭС Украины, интерес к ядерной энергии в мире растет, особенно в странах Восточной Европы: Польше, Румынии, Чехии, Словакии и Болгарии. «Люди понимают, что на фоне беспокойства по поводу энергетической безопасности ядерная энергетика дает необходимую автономию и надежность», — пояснил он.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС неоднократно отключалось из-за обстрелов, в которых Россия и Украина обвиняли друг друга. 1 ноября МАГАТЭ сообщило об отключении одного из энергоблоков от основного источника питания из-за взрыва мины. 3 ноября станция переходила на получение энергии от дизельных генераторов из-за повреждения высоковольтных линий. Через день Украина возобновила электроснабжение.

Глава МАГАТЭ призывал создать вокруг станции зону безопасности, чтобы предотвратить аварию из-за попадания снарядов. Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков в конце октября говорил, что параметры такой зоны обсуждаются.