Киев уведомил МАГАТЭ о нарушении электроснабжения Южно-Украинской АЭС

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о нарушении внешнего электроснабжения Южно-Украинской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства.

Энергия перестала поступать на станцию по одной из трех линий электропередач мощностью 750 кВ. Это та же линия, по которой обеспечивается электроэнергией Запорожская АЭС. Мощность одного из трех работающих реакторов в результате снизилась на 50%, пишет агентство.

Южно-Украинская АЭС находится в Николаевской области Украины в городе Южноукраинск. Станция стоит на берегу реки Южный Буг. На ней работают три энергоблока ВВЭР-1000. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 1982 году, второй и третий энергоблоки — в 1985 и 1989 годах соответственно.

Ранее, 3 ноября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два блока Запорожской АЭС после обстрела перевели на «холодный останов» - режим охлаждения с прекращением генерации электроэнергии. Запорожская АЭС, по его словам, полностью отключилась от внешнего электроснабжения и начала получать энергию от дизельных генераторов. В таком режиме АЭС сможет работать примерно 15 дней, писало агентство со ссылкой на украинский «Энергоатом».

Сам Гросси при этом указывал, что первая из двух питавших АЭС высоковольтных линий отключилась примерно в 22:00, вторая — после полуночи. Сотрудники станции уведомили экспертов МАГАТЭ, что на обеих линиях замечены признаки физических повреждений, их начали восстанавливать.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карча заявил, что Украина «просто отключила» линии электропередачи, чтобы потом обвинить Россию в обстреле. Он назвал это «ложью чистой воды».

«В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется, на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла в дома придется подождать», — сказал он.

Похожую точку зрения поддержал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что Киев отключил ЗАЭС от украинской энергосистемы, чтобы оставить неподконтрольный Энергодар без тепла.