Как «Рамштайн» собирал €3 млрд на закупки оружия для Украины

Министры обороны стран НАТО согласовали в Брюсселе новый пакет помощи Украине. Какие страны присоединились к закупкам американского оружия для ВСУ и что известно о передаче ракет «Томагавк» — в материале РБК.

Пит Хегсет, Джон Хили, Денис Шмыгаль, Борис Писториус и Марк Рютте (Фото: Yves Herman / Reuters)

Какие новые поставки Украине готовят в НАТО

15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло заседание министров обороны альянса, а также контактной группы по Украине «Рамштайн» (UDCG) под руководством министров обороны ФРГ и Великобритании Бориса Писториуса и Джона Хили.

Накануне американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал «крупное объявление насчет поставок оружия Украине». В начале октября президент США Дональд Трамп сказал, что «почти принял решение» о поставках ракет «Томагавк» Киеву. Однако, открывая заседание в Брюсселе, генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил, что на нынешние встрече поставки дальнобойных ракет обсуждаться не будут, поскольку речь идет о двусторонних договоренностях. В Москве последовательно выступают против поставок западного оружия Киеву, утверждая, что они лишь затягивают конфликт и увеличивают число жертв.

Главы Минобороны стран НАТО сосредоточились на консультациях относительно согласованной с США в июле схемы поставок, известной как «Список приоритетных потребностей Украины» (Prioritised Ukraine Requirements List, PURL) и предполагающей, что европейцы оплачивают закупку американского оружия для Уреспублики. К этой инициативе уже присоединились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия и Канада. По словам Рютте, на закупки выделено уже около $2 млрд. Министр обороны США Пит Хегсет перед встречей в Брюсселе отметил, что Вашингтон ожидает от союзников увеличения закупок американского оружия для Украины, что необходимо для заключения мира. «Если мы чему-то научились при Трампе, то это активное применение принципа «мир через силу». Мир достигается тогда, когда ты сильный», — поясниил Хегсет.

Посол Украины при альянсе Алена Гетьманчук заявила накануне, что еще минимум семь стран намерены объявить о своем вкладе в PURL. Что участников инициативы станит больше, подтвердил и Рютте. 13 октября о намерении присоединиться к PURL заявил премьер Словении Роберт Голоб, но не стал раскрывать выделяемую республикой сумму. «Я не имею сейчас полномочий рассекречивать ее. Но она есть в рамках бюджета министерства обороны на 2025 год. Поэтому это не дополнительные расходы. Я хотел бы подчеркнуть это», — пояснил он.

15 октября готовность подключиться к PURL подтвердил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. «США заявили, что финансовая ответственность за войну, которая ведется в Европе, перекладывается на Европу. Поэтому европейские страны теперь должны обеспечить финансирование необходимых американских вооружений», — отметил Хякканен.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене объявила в Брюсселе, что республика намерена выделить $30 млн на закупки в рамках PURL. «При необходимости мы можем перечислить эти деньги сегодня, и мы очень надеемся, что следующий пакет будет сформирован как можно скорее», — отметила она. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна в рамках PURL передаст Украине оружие на $12 млн. Он отметил, что сейчас наблюдается уменьшение объемов военной помощи для Киева, а потому Эстония отправит ВСУ дронов на «десятки миллионов»,

По словам Писториуса, ФРГ выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины. Пакет будет включать системы ПВО, ракеты «Патриот», радиолокационные станции, а также управляемые артиллерийские реактивные снаряды и другие боеприпасы. Его нидерландский коллега Рубен Брекельманс заявил, что страна готова инвестировать €90 млн в производство разведывательных и ударных дронов на украинских предприятиях.

Польша еще не приняла решение об участии в PURL. «Польша демонстрирует другую активность, и это решение (о закупках американского оружия) еще впереди», — пояснил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камышглава в Брюсселе.

На итоговой пресс-конференции Рютте подтвердил, что к PURL подключилось уже 16 стран НАТО. Отвечая на вопрос журналистов, сколько всего в рамках инициативы будет потрачено на закупки оружия для Украины, немецкий министр заявил, что сейчас идет приблизительно о €3 млрд. Более точную цифру, по его словам, назвать сложно, поскольку детали еще предстоит согласовать. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в рамках PURL также обсуждается возможность использовать российские замороженные активы. «Если мы используем замороженные российские активы, то часть будет направлена непосредственно европейским союзникам, часть — украинским производителям, а часть — на софинансирование PURL в следующем году», — пояснил он.

13 стран НАТО (Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Турция и Великобритания) договорились 15 октября о создании совместного учебного комплекса, позволяющего имитировать боевые действия. Они намерены использовать его для тренировок и учений.

Что известно про возможные поставки «Томагавков»

В последние недели Трамп снова ужесточил риторику в отношении России. На сентябрьской встрече с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН они обсудили дополнительные поставки дальнобойных вооружений и снятие ограничений на дальность их применения, сообщила The Wall Street Journal. По данным собеседников издания, Трамп сказал, что не возражает, но никаких обещаний не дал. 6 октября он заявил, что «вроде как принял решение» относительно передачи «Томагавков» Киеву, но отметил, что не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта. «Думаю, я хочу выяснить, что они с ними будут делать. Куда они их отправят? Я должен буду задать этот вопрос», — пояснил он.

12 октября Трамп заявил журналистам, что хочет обсудить этот вопрос с российским руководством, в том числе с Владимиром Путиным. «Я мог бы сказать [ему]: «Послушай, если эта война не прекратится, я пошлю им «Томагавки»... «Томагавк» — это невероятное оружие, очень мощное наступательное оружие, и, честно говоря, России это не нужно», — пояснил президент США.

Шмыгаль, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов, получил ли Киев сигнал от США о готовности поставить «Томагавки», подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне президентов. Он станет центральным на встрече Трампа и Зеленского 17 октября. Европейские дипломаты, с которыми общались сотрудники WP, отмечают, что решение администрации США усилить поддержку Украины формировалось на протяжении последних нескольких месяцев, но не спешат делать выводы об окончательном выборе Вашингтона. Комментируя возможные поставки ракет, Уитакер предположил, что подобный шаг может «усадить русских за стол переговоров для заключения мирного соглашения». Хегсет в Брюсселе также указал на миротворческий настрой администрации США.

«Томагавк» (Tomahawk Land Attack Missile — TLAM) — американская крылатая низколетящая управляемая ракета, которая предназначена для поражения наземных целей — командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов. Ее дальность зависит от модификации и варьируется от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. км. В основном это ракета морского базирования — ее запускают с кораблей и подводных лодок, однако есть и наземные мобильные установки Typhon. Этих ракеты разрабатывала в 1970-е годы компания General Dynamics. Первая модификация была принята на вооружение в 1983 году. С 1997-го ракету производит оборонный концерн RTX (ранее Raytheon Technologies). К 2025 году у ракеты насчитывается пять модификаций. Одна из недавних — Block IV Tactical Tomahawk (TACTOM) может находиться в воздухе несколько часов, она оснащена каналом передачи данных, который позволяет ей переключаться между целями в ходе полета. Последняя версия Block V — это модернизированная TACTOM, она только должна поступить на вооружение американских ВМС.

Что о поставках «Томагавков» говорят на Украине и в России

О том, что Украина запросила у США «Томагавки», стало известно в октябре 2024 года, когда Зеленский представил «план победы»; он состоял из пяти публичных пунктов и секретных положений, которые Киев конфиденциально передал партнерам в НАТО. Как выяснила The New York Times, один из этих пунктов содержал запрос на «Томагавки»; подлинность этой информации подтвердил сам Зеленский. В октябре 2025 года, вскоре после того, как Трамп сообщил, что такие поставки возможны, президент Украины заверил, что ВСУ будет наносить удары «Томагавками» исключительно по военным объектам, и заявил, что «такое давление может быть эффективным в достижении мира».

С конца сентября 2025 года с заявлениями о поставках «Томагавков» неоднократно выступает Москва. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что для начала важно понять, кто будет управлять пусками: Украина или США, но никакие ракеты динамику на поле боя изменить не смогут. Спустя две недели Песков заявил, что возможные поставки вызывают у России серьезную обеспокоенность, поскольку у «Томагавков» большая дальность и они могу нести как ядерную, так и обычную боеголовки. «Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — сказал он в интервью ВГТРК.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, как Москва будет реагировать на поставки «Томагавков», был краток: «Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации».

В военном отношении существенного преимущества передача «Томагавков» Украине не даст, считает заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. «В первую речь идет о масштабах поставок. Это явно не будут сотни ракет — может, десять, может, 12. Более того, вопрос в том, какой модификации, года и дальности будут эти ракеты», — пркомментировал РБК эксперт.

Западные эксперты также сходятся во мнении, что масштабы поставок будут невелики. Бывший сотрудник Пентагона, военный аналитик Марк Кансиан подсчитал, что в арсенале США — 4150 «Томагавков» (его выкладки приводит The Financial Times). Из них, по его оценке, Украина получит лишь несколько штук — с 2022 года Пентагон закупил 200 ракет, из которых использовал уже 120; в бюджете 2026 года он запросил средства на покупку 57 ракет. Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон считает, что Вашингтон передаст Украине от 20 до 50 ракет, «что не принесет решительных изменений в динамике войны».

В этом вопросе, считает Ознобищев, важны не технические характеристики передаваемых ракет, а само политическое решение о поставках — как оно будет принято и исполнено. «Мы видим тактику Трампа: он говорит одно, делает другое. Так что заявления по «Томагавкам» — это не из серии «сказано — сделано». Их можно расценить как элемент давления, и поэтому сейчас всерьез рассуждать о том, куда полетят эти ракеты, чертить круги на карте преждевременно и даже бессмысленно, — отмечает эксперт. — Но ясно одно: каждое следующее решение подобного рода к миру нас не приближает».