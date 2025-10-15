Еще семь стран НАТО объявят о финансировании закупки оружия у США

Семь стран НАТО 15 октября объявят о финансировании закупки оружия у США для Киева, сообщила посол Украины при альянсе Алена Гетьманчук, передает «Українська правда».

Летом НАТО инициировал программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предполагающую закупку американского вооружения за счет стран Европы.

«PURL для нас — очень серьезный приоритет. И мы рассчитываем, что <...> как минимум семь стран озвучат свои взносы в PURL — это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности», — сказала Гетьманчук, не сообщив, какие страны она имеет в виду.

Посол напомнила, что на данный момент шесть стран-членов НАТО уже объявили о своем взносе.

На финансирование украинской армии в рамках PURL согласились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

Накануне, 14 октября, глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL, не уточнив, какие именно.

15 октября Великобритания и Германия проведут в штаб-квартире НАТО заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, говорится на сайте альянса. Заседание пройдет в формате «Рамштайн».

США ожидают 15 октября крупное объявление насчет поставок оружия Украине, заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер. По его мнению, южноевропейские страны должны активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках специальной программы альянса PURL.

Россия осуждает поставки вооружений Киеву западными странами.