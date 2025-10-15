 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще семь стран НАТО объявят о финансировании закупки оружия у США

Сюжет
Военная операция на Украине

Семь стран НАТО 15 октября объявят о финансировании закупки оружия у США для Киева, сообщила посол Украины при альянсе Алена Гетьманчук, передает «Українська правда».

Летом НАТО инициировал программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предполагающую закупку американского вооружения за счет стран Европы.

«PURL для нас — очень серьезный приоритет. И мы рассчитываем, что <...> как минимум семь стран озвучат свои взносы в PURL — это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности», — сказала Гетьманчук, не сообщив, какие страны она имеет в виду.

Посол напомнила, что на данный момент шесть стран-членов НАТО уже объявили о своем взносе.

На финансирование украинской армии в рамках PURL согласились Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада.

Трамп рассказал о «хороших» разговорах с Зеленским насчет оружия
Политика
Владимир Зеленский и Дональд&nbsp;Трамп (слева направо)

Накануне, 14 октября, глава МИД Украины Андрей Сибига также сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к инициативе НАТО PURL, не уточнив, какие именно.

15 октября Великобритания и Германия проведут в штаб-квартире НАТО заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, говорится на сайте альянса. Заседание пройдет в формате «Рамштайн».

США ожидают 15 октября крупное объявление насчет поставок оружия Украине, заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер. По его мнению, южноевропейские страны должны активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках специальной программы альянса PURL.

Россия осуждает поставки вооружений Киеву западными странами.

Читайте РБК в Telegram.

Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп заявил о сохранении хороших отношений с Путиным Политика, 02:29
Сенат США в восьмой раз отклонил проекты о финансировании правительства Политика, 02:24
Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины Политика, 02:02
Еще семь стран НАТО объявят о финансировании закупки оружия у США Политика, 01:41
Аэропорт Волгограда приостановил полеты Политика, 01:24
Военные сбили несколько дронов над Воронежской областью Политика, 01:16
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Сенатор США заявила, что получит от Москвы документы об убийстве Кеннеди Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп посмертно наградил Чарли Кирка госмедалью в день его рождения Политика, 00:55
В Киеве на фоне частичного блэкаута возникли перебои с водой Политика, 00:24
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп пригрозил Китаю ответными мерами за отказ покупать американскую сою Политика, 00:04
Россия продлила беспроигрышную серию. Сколько осталось до рекорда Спорт, 00:01