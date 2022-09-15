Песков заявил, что США не сможет разъединить связи России и Средней Азии

Москва — ключевой экономический партнер для многих стран Средней Азии, они связаны органически, пояснил представитель Кремля. Глава Агентства США по международному развитию предложила разъединить экономики этого региона и России

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Экономики России и стран Средней Азии взаимозависимы: официальная Москва «органически» сохраняет в этом регионе свою роль, а эти государства остаются весомыми для российской экономики, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Во многих странах Средней и Центральной Азии Россия является основным экономическим партнером, мы взаимно интегрированы экономически со многими странами, на повестке дня очень много крупных проектов», — пояснил он.

Так Песков прокомментировал заявление заместителя помощника главы Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур на слушаниях в конгрессе. Она предложила, что Вашингтону следует добиться разъединения экономик стран Центральной Азии и России. Для этого в агентстве содействуют развитию человеческого потенциала, экономическому росту, борьбе с изменениями климата в этом регионе, сообщила она. Каур отметила, что США также ищут пути для укрепления связей с государствами Центральной Азии на фоне конфликта на Украине.

Песков также усомнился в возможности улучшения отношений России и США после назначения нового американского посла в Москве. В начале сентября свою работу в России завершил Джон Салливан, его преемник пока не назначен. «Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве», — предположил представитель российского президента.

После введения в конце февраля против России нескольких серий международных санкций российские официальные лица не раз говорили о переориентации на Азию. В частности, в мае министр иностранных дел Сергей Лавров отметил наличие стратегического партнерства со всеми странами Средней Азии, с большинством из которых достигнуто союзничество.

«Наше сотрудничество носит всеохватный характер», — утверждает глава МИДа. Лавров уточнил, что на российских и совместных предприятиях в этом регионе созданы 900 тыс. рабочих мест.

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В конце июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать представителей России на консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Он призвал не «замыкаться в зафиксированных географических пределах».

Согласно мартовской оценке агентства Moody`s, наложенные на Россию международные санкции окажут негативное влияние на экономику стран Средней Азии: среди прочего вырастет безработица и снизятся объемы денежных переводов из России, что является важной статьей доходов этих государств. Аналитики «Ренессанс Капитала» скорректировали прогнозы по росту ВВП в 2022 году для стран — партнеров России: для Казахстана — с 5,3 до 3–4%, Узбекистана — с 6 до 4–5%.