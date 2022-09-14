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Война санкций ,  
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В США призвали «разъединить» экономики России и стран Центральной Азии

На это «разъединение» и направлена деятельность Вашингтона в области международного развития, пояснили в профильном ведомстве. Для этого США будут содействовать росту экономик стран Центральной Азии и сотрудничать с ними
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

Целью США должно стать разъединение экономик стран Центральной Азии и России, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур на слушаниях в комитете палаты представителей по иностранным делам (видео опубликовано на YouTube-канале комитета).

Чтобы это произошло, ведомство старается содействовать «развитию человеческого потенциала, экономическому росту, борьбе с изменениями климата» в регионе. Вашингтон ищет возможность укрепить связи с центральноазиатскими партнерами на фоне конфликта на Украине, отметила Каур.

США, Великобритания, Япония, Австралия, Канада, Япония, страны Евросоюза и другие государства ответили на начавшуюся 24 февраля российскую военную операцию на Украине жесткими санкциями. Руководство этих стран заявляло о намерении изолировать Россию, лишить ее преимуществ участия в глобальной экономике. Российские власти говорили, что сделать это не удастся, а Москва продолжит сотрудничать с государствами, которые в таком взаимодействии заинтересованы.

После того как возможности для экономического сотрудничества с недружественными государствами были ограничены, Москва решила переориентироваться на Азию. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что со странами Центральной Азии Россию связывают отношения стратегического партнерства, «а с большинством — союзничества». По словам Лаврова, с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном заключено свыше 900 двусторонних договоров и межправительственных соглашений, развиваются торгово-экономические связи.

Китай усилит сотрудничество с Россией после визита Пелоси на Тайвань
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Эксперты Moody's в мартовском докладе предупреждали, что санкции против России негативно повлияют на экономику стран СНГ. В частности, там должен снизиться объем денежных переводов из России, а для Центральной Азии это важная статья доходов. Кроме того, аналитики прогнозируют рост безработицы в этих государствах.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Госдепартамент США Центральная Азия
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