Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите
Президент Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите, сообщает пресс-служба Кремля.
«В Ашхабаде президент России примет участие в шестом Каспийском саммите и проведет ряд двусторонних встреч», — говорится в сообщении.
О планах главы государства принять участие в саммите очно ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Ашхабад также прибудут главы прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана.
В рамках визита Путин встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и бывшим главой республики Гурбангулы Бердымухамедовым, которого поздравит с 65-летием. Первая встреча российского лидера с действующим главой республики после его избрания президентом прошла в июне в Москве.
Накануне Путин посетил Таджикистан, где встретился с главой республики Эмомали Рахмоном. Эти поездки стали первыми зарубежными визитами российского президента после начала спецоперации на Украине.