Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите, сообщает пресс-служба Кремля.

«В Ашхабаде президент России примет участие в шестом Каспийском саммите и проведет ряд двусторонних встреч», — говорится в сообщении.

О планах главы государства принять участие в саммите очно ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Ашхабад также прибудут главы прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана.

В рамках визита Путин встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и бывшим главой республики Гурбангулы Бердымухамедовым, которого поздравит с 65-летием. Первая встреча российского лидера с действующим главой республики после его избрания президентом прошла в июне в Москве.

Накануне Путин посетил Таджикистан, где встретился с главой республики Эмомали Рахмоном. Эти поездки стали первыми зарубежными визитами российского президента после начала спецоперации на Украине.