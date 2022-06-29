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Политика ,  

Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите, сообщает пресс-служба Кремля.

«В Ашхабаде президент России примет участие в шестом Каспийском саммите и проведет ряд двусторонних встреч», — говорится в сообщении.

О планах главы государства принять участие в саммите очно ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Ашхабад также прибудут главы прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана.

Путин впервые приедет к новому президенту Туркмении
Политика
Владимир Путин (справа) и Сердар Бердымухамедов

В рамках визита Путин встретится с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и бывшим главой республики Гурбангулы Бердымухамедовым, которого поздравит с 65-летием. Первая встреча российского лидера с действующим главой республики после его избрания президентом прошла в июне в Москве.

Накануне Путин посетил Таджикистан, где встретился с главой республики Эмомали Рахмоном. Эти поездки стали первыми зарубежными визитами российского президента после начала спецоперации на Украине.

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Теги
Владимир Путин Сердар Бердымухамедов Туркмения визит

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