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Лавров назвал стратегическим партнерство со странами Центральной Азии

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: mid.ru)

С государствами Центральной Азии — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном — у России налажено стратегическое партнерство, написал в статье для «Российской газеты» министр иностранных дел Сергей Лавров. Она размещена на сайте МИДа.

«Не может не радовать, что со всеми странами Центральной Азии нас связывают отношения стратегического партнерства, а с большинством — союзничества. Наше сотрудничество носит всеохватный характер», — считает министр.

Между Россией и этими пятью странами заключено свыше 900 двусторонних договоров и межправительственных соглашений, развиваются торгово-экономические связи.

«Только за период 2010–2021 годов объем накопленных российских инвестиций составил порядка $30,5 млрд. В центральноазиатских странах функционирует более 10 тыс. российских и совместных предприятий, создающих 900 тыс. рабочих мест», — написал Лавров.

Путин написал статью о стратегическом партнерстве России и Китая
Политика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Весной президент России Владимир Путин проводил телефонные переговоры со всеми лидерами перечисленных Лавровым стран, кроме Киргизии. В сообщениях Кремля о беседах с президентами Казахстана, Узбекистана и Таджикистана говорится, что главы государств обсуждали вопросы «стратегического партнерства и союзничества». В сообщении о разговоре с лидером Туркменистана указано только «стратегическое партнерство». Президенту Киргизии Путин в марте направлял телеграмму, где отмечал, что страны «вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества».

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Теги
Лавров Центральная Азия стратегическое партнерство
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