Токаев предложил звать на встречи стран Центральной Азии Россию и Китай
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил приглашать на консультативные встречи глав государств Центральной Азии представителей соседних стран, в том числе России и Китая. Об этом он заявил на четвертой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате (Киргизия), передает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу Токаева.
Сторонам-участницам форума необходимо принять «Концепцию взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов», добавил политик. По его мнению, главы государств «не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах».
«В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например России и Китая», — считает Токаев.
Кроме того, президент Казахстана предложил проводить совещания глав МИДов стран региона минимум раз в полгода «для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики». Консультации следует проводить и секретарям национальных совбезов, считает политик. С его точки зрения, механизм будет способствовать «совместной выработке решений по предупреждению угроз безопасности».
Токаев предложил странам-участницам форума создать под эгидой Совета министров иностранных дел экспертную площадку «для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ». На платформе, по плану главы Казахстана, должны работать юристы картографы, пограничники и другие специалисты.
«Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и в конечном счете может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии», — пояснил президент свое предложение.
Четвертая консультативная встреча глав государств Центральной Азии проходит в Чолпон-Ате 20–21 июля. Кроме Токаева в ней принимают участие президенты Узбекистана (Шавкат Мирзиеев), Таджикистана (Эмомали Рахмон) и Туркмении (Сердар Бердымухамедов).
В июне в рамках Петербургского международного экономического форума Токаев от имени Казахстана одобрил создание Большого евразийского партнерства — общего пространства для равноправного сотрудничества региональных организаций. Изначально эту идею выдвинула Россия. По словам Токаева, базой для этой площадки могло бы стать СНГ.
В мае глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что Россия расценивает отношения, сложившиеся с центральноазиатскими странами, как стратегическое партнерство. По его словам, налаженное сотрудничество носит «всеохватный характер», а количество двусторонних соглашений достигает 900.