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Банки Узбекистана начали ужесточать условия для «карточных туристов»

Спрос на «карточный туризм» в странах СНГ среди россиян начал расти после ухода с российского рынка Visa и Mastercard. С 12 сентября как минимум два узбекских банка ужесточили условия выдачи банковских карт нерезидентам
Visa V $206,34 +0,7% Купить
Mastercard MA $337,98 +0,79% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

С понедельника, 12 сентября, узбекистанский банк «Капитал» начал открывать счета только тем нерезидентам, которые пробудут на территории республики более 15 дней. Исключения кредитная организация сделает для студентов и тех, кто официально трудоустроен в стране, сказано в сообщении банка.

Условия работы с иностранцами также изменил узбекский банк «Ипак Йули»: с 12 сентября он начал выдавать карты зарубежным клиентам только в головном офисе в Ташкенте. Внимание на изменения обратило издание Frank Media.

В августе председатель правления Центрального банка Узбекистана Мармаризо Нурмуратов говорил, что количество банковских счетов, открываемых нерезидентами в Узбекистане, с начала 2022 года росло на 15–20% каждый квартал и к концу полугодия достигло 169 тыс. По его словам, на счетах россиян в Узбекистане на начало июля хранилось около $115 млн.

Спрос на карты банков СНГ резко вырос после ухода Visa и Mastercard
Финансы
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Спрос на «карточный туризм» среди россиян начал расти после начала спецоперации на Украине и ухода с российского рынка Visa и Mastercard. Наиболее популярными странами для оформления банковских карт среди граждан России стали Киргизия, Узбекистан, Армения, Казахстан и Таджикистан, говорили эксперты, опрошенные РБК.

Среди стран СНГ сильнее всего выпуск карт вырос в Киргизии. За второй квартал объемы увеличились на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Центробанк страны отчитался о миллионе выпущенных карт.

Из платежных систем в России остались работать только «Мир», а также карты китайской UnionPay, которые выдают ограниченное число банков. Уже весной 2022 года банки зафиксировали рост спроса на карты «Мир», а также увеличение доли платежей по ним. При этом, как писал РБК, UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

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