Баку сообщил о гибели 71 военного на границе с Арменией
В новом витке конфликта между Арменией и Азербайджаном погиб 71 азербайджанский военнослужащий, сообщает Минобороны республики. 13 сентября ведомство сообщало о 50 погибших
После очередного обострения конфликта Баку и Еревана с азербайджанской стороны погиб 71 военнослужащий, следует из опубликованного министерством обороны республики списка.
Вечером 13 сентября ведомство сообщало о гибели 50 военнослужащих в результате столкновений с армянскими военными на границе: из них 42 служащих азербайджанской армии и 8 пограничников.
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