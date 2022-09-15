Армения заявила о ночи без происшествий на границе с Азербайджаном

Происшествий на границе с Азербайджаном за минувшую ночь не было, заявил Ереван. Баку также отчитался о том, что все «провокации» на границе с Арменией «пресечены». Сторонам удалось договориться о прекращении огня накануне

Фото: Александр Патрин / ТАСС

В ночь на 15 сентября происшествий на границе Армении и Азербайджана не было, сообщило Минобороны Армении.

«С 20:00 стрельба практически прекратилась по всем направлениям, значительных происшествий не зафиксировано», — сообщило ведомство. Минобороны также подчеркнуло, что информация о переходе некоторых населенных пунктов под контроль Азербайджана является ложью.

Министерство обороны Азербайджана утром 15 сентября также опубликовало сообщение о переговорах главы военного ведомства Закира Гасанова с турецким коллегой Хулуси Акаром. «Генерал-полковник Закир Гасанов подробно проинформировал коллегу о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской государственной границе и сказал, что все провокации со стороны Вооруженных сил Армении решительно пресечены», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Новый виток противостояния между Баку и Ереваном начался в ночь на 13 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах юго-восточной границы, Баку заявил, что армяне в ночное время минируют пути снабжения азербайджанской армии и также ведут обстрелы. Впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.

Утром 13 сентября Ереван и Баку при посредничестве России договорились о прекращении огня, однако перестрелки не прекратились, и обе стороны обвинили друг друга в срыве перемирия. Обе страны сообщали о погибших: Армения — о 105, Азербайджан — о 50 гражданах. Армения также обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь урегулировать конфликт. Передовая группа миссии организации отправится туда 15 сентября, генеральный секретарь Станислав Зась — на следующей неделе, сообщала пресс-служба ОДКБ. Всего в ОДКБ входят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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Вечером 14 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку в одностороннем порядке предложил гуманитарное прекращение огня.

Также накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, однако никаких документов не подписывал. Тем не менее ближе к ночи на улицы Еревана вышли сотни протестующих.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян также сообщил, что Армении удалось достичь с Азербайджаном договоренности о прекращении огня.