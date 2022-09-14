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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Слова Пашиняна спровоцировали новые протесты в Ереване

Протестующие вышли к зданиям правительства и парламента после слов премьера о планах подписать бумагу, из-за которой правительство будут «называть предателями». Потом Пашинян сказал, что ни один документ с Баку не будет подписан

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Армяне собрались перед зданием правительства в Ереване и скандируют: «Никол — предатель!» — после заявлений премьера страны Никола Пашиняна о мирном урегулировании с Азербайджаном, передает News.am. Сколько людей собралось на протест, не уточняется.

«Sputnik Армения» пишет, что еще одна группа протестующих собралась перед зданием парламента. В ходе акции у Национального собрания демонстранты перекрыли проспект Баграмяна, на улице остановлено движение транспорта.

По данным Newsarmenia, участники акции у парламента обвиняют власти в несоблюдении интересов Армении и Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), скандируя: «Уходите!»

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Фото:Stoyan Nenov / Reuters

Пашинян, выступая в парламенте страны, заявил: «Мы хотим подписать бумагу, в результате которой нас будут критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, мы будем благодарны, если в результате Республика Армения площадью 29 800 квадратных километров получит длительный мир и безопасность. Я очень четко говорю, что я подпишу решение, которое это обеспечит. И меня не интересует, что будет со мной, меня интересует, что будет с Республикой Армения».

Позднее он, однако, сказал, что с Азербайджаном ни один документ «не подписан и подписан не будет».

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на 13 сентября, на границе возобновились столкновения. Утром во вторник страны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но затем обвинили друг друга в срыве перемирия. С обеих сторон за время нового обострения погибло более 150 человек (Ереван говорил о 105 погибших в боях, Баку — о 50).

Вечером 14 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку в одностороннем порядке предложил гуманитарное прекращение огня. Минобороны Армении вскоре сообщило, что огонь прекратился по всем направлениям.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Ереван протесты в Ереване
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