Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление
Азербайджан возобновил наступательные действия в направлении армянских города Джермук и села Верин Шоржи. Об этом сообщило Минобороны Армении, передает Sputnik Armenia.
Также в направлении Джермука военные соседней страны ночью применили ударные беспилотники.
По словам пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, с восьми утра Азербаджан применяет артиллерию и минометы.
«Армянские Вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи», — добавил он.
Ответственность за последствия ситуации Ереван возложил на «военно-политическое руководство Баку».
Минобороны Азербайджана позднее заявило, что соглашение о прекращении огня нарушил Ереван, открыв огонь по подразделениям, дислоцированным в Кельбаджарском и Лачинском районах. По данным ведомства, позиции военных обстреливали утром 14 сентября из артиллерии и минометов.
РБК также направил запрос в пресс-службу Минобороны Азербайджана.
Столкновения Армении и Азербайджана возобновилось накануне, в ночь на 13 сентября. Ереван заявил, что Баку обстреливает его юго-восточную границу и приграничные населенные пункты — Сотк, Горис и Джермук. Баку в ответ обвинил соседнее государство в минировании путей снабжения армии и обстрелах позиций азербайджанских военных. В результате столкновений погибли 49 армян, 80 человек получили ранения. Баку сообщил о 50 погибших — 43 военных и восьми пограничников.
МИД России сообщал, что при посредничестве Москвы утром 13 сентября было заключено соглашение о прекращении огня, однако оно не привело к фактической остановке перестрелок. Стороны вновь обвинили друг друга в срыве соглашения: Баку заявлял об обстрелах своих позиций в районах населенных пунктов Ахмедлы Лачинского района и Вагуди Гаракилсинского района. Минобороны Армении сообщало в пять вечера, что интенсивность боевых действий на границе снизилась, но обстановка остается напряженной и говорить о стабилизации ситуации пока рано. В то же время Минобороны Армении сообщало, что в зоне ответственности российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, нарушений огня в течение суток не было.
Из-за эскалации конфликта Армения обратилась за помощью к России и в Организацию Договора о коллективной безопасности, премьер-министр республики Никол Пашинян также обратился к ряду зарубежных лидеров — президенту Франции Эмманюэлю Макрону, президенту Ирана Эбрахиму Раиси, провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и др. Азербайджан, в свою очередь, заручился поддержкой Турции: министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
ОДКБ отправит в Армению миссию для оценки обстановки, ее возглавит генсек организации Станислав Зась, в состав войдут представители стран—членов ОДКБ. Кроме того, Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации.