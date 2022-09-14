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Конфликт Армении и Азербайджана ,  

Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление

Минобороны Армении: Азербайджан ведет наступление в направлении Джермука и Верин Шоржи
Утром 14 сентября Армения вновь заявила, что Азербаджан ведет «наступательные действия», позже Баку заявил об обстрелах со стороны Армении. Конфликт разгорелся накануне, столкновения впервые за два года вышли за пределы Карабаха
Фото: Armenian Defense Ministry / AP
Фото: Armenian Defense Ministry / AP

Азербайджан возобновил наступательные действия в направлении армянских города Джермук и села Верин Шоржи. Об этом сообщило Минобороны Армении, передает Sputnik Armenia.

Также в направлении Джермука военные соседней страны ночью применили ударные беспилотники.

По словам пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, с восьми утра Азербаджан применяет артиллерию и минометы.

«Армянские Вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи», — добавил он.

Ответственность за последствия ситуации Ереван возложил на «военно-политическое руководство Баку».

Минобороны Азербайджана позднее заявило, что соглашение о прекращении огня нарушил Ереван, открыв огонь по подразделениям, дислоцированным в Кельбаджарском и Лачинском районах. По данным ведомства, позиции военных обстреливали утром 14 сентября из артиллерии и минометов.

РБК также направил запрос в пресс-службу Минобороны Азербайджана.

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Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное
Политика
Фото:Артем Микрюков / Reuters

Столкновения Армении и Азербайджана возобновилось накануне, в ночь на 13 сентября. Ереван заявил, что Баку обстреливает его юго-восточную границу и приграничные населенные пункты — Сотк, Горис и Джермук. Баку в ответ обвинил соседнее государство в минировании путей снабжения армии и обстрелах позиций азербайджанских военных. В результате столкновений погибли 49 армян, 80 человек получили ранения. Баку сообщил о 50 погибших — 43 военных и восьми пограничников.

МИД России сообщал, что при посредничестве Москвы утром 13 сентября было заключено соглашение о прекращении огня, однако оно не привело к фактической остановке перестрелок. Стороны вновь обвинили друг друга в срыве соглашения: Баку заявлял об обстрелах своих позиций в районах населенных пунктов Ахмедлы Лачинского района и Вагуди Гаракилсинского района. Минобороны Армении сообщало в пять вечера, что интенсивность боевых действий на границе снизилась, но обстановка остается напряженной и говорить о стабилизации ситуации пока рано. В то же время Минобороны Армении сообщало, что в зоне ответственности российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе, нарушений огня в течение суток не было.

Боевые столкновения Армении и Азербайджана вышли за пределы Карабаха
Политика
Фото:AP

Из-за эскалации конфликта Армения обратилась за помощью к России и в Организацию Договора о коллективной безопасности, премьер-министр республики Никол Пашинян также обратился к ряду зарубежных лидеров — президенту Франции Эмманюэлю Макрону, президенту Ирана Эбрахиму Раиси, провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и др. Азербайджан, в свою очередь, заручился поддержкой Турции: министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

ОДКБ отправит в Армению миссию для оценки обстановки, ее возглавит генсек организации Станислав Зась, в состав войдут представители стран—членов ОДКБ. Кроме того, Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации.

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