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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Эрдоган пожелал Армении свернуть с неправильного пути

Президент Турции Эрдоган: Армения должна свернуть с неправильного пути и перейти к миру
Ереван не только не выполняет соглашение 2020 года, но и «проявляет агрессию», что не пройдет без последствий для армянской стороны, сказал президент Турции. Он подтвердил поддержку Азербайджана
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Армения свернет с неправильного пути, и подтвердил поддержку Азербайджана в конфликте, его слова приводит газета Sabah.

«Мы считаем неприемлемой ситуацию, сложившуюся в результате нарушения Арменией достигнутого после войны [осенью 2020 года] соглашения <...> Мы надеемся, что Армения как можно скорее свернет с этого неправильного пути и направит свои усилия на укрепление мира», — сказал Эрдоган.

По его словам, Ереван не только не выполняет соглашение, но и «проявляет агрессию», что не пройдет без последствий для армянской стороны.

10 ноября 2020 года, после боевых действий в Нагорном Карабахе, Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, которое предполагает полное прекращение огня, передачу Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также ввод российских миротворческих сил в Нагорный Карабах, которые с тех пор контролируют линию соприкосновения.

Армения заявила, что Азербайджан возобновил наступление
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

В ночь на 13 сентября Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении приграничных городов из артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Позднее премьер-министр Никол Пашинян объявил, что Азербайджан начал наступление по шести-семи направлениям.

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Ереван в «широкомасштабных диверсиях» на нескольких направлениях, в частности были заминированы пути снабжения азербайджанской армии. «В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой», — сообщили в ведомстве. Заявления о вторжении на территорию Армении там назвали абсурдом. В результате боев есть потери, сказали в ведомстве.

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Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное
Политика
Фото:Артем Микрюков / Reuters

13 сентября Армения обратилась к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; Азербайджан в нее не входит) и Совету Безопасности ООН. ОДКБ решила направить в Армению миссию для оценки обстановки.

В Кремле заявили, что ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной.

14 сентября Пашинян сообщил, что потери Армении в боях с Азербайджаном составили 105 человек. Он также пояснил, что армянская сторона обратилась к ОДКБ на основании ст. 4 этого договора. В ней говорится о том, что в случае нападения на одну из стран договора другие участники по просьбе этого государства «незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

Баку говорил, что в результате боевых действий в ночь с 12 на 13 сентября погибли 50 азербайджанских военных, в том числе восемь пограничников.

Армения и Турция неоднократно предпринимали попытки наладить отношения. В 2018 году Пашинян выражал готовность восстановить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий. При этом он говорил, что Ереван продолжит добиваться международного признания геноцида армян в Османской империи. В конце прошлого года стороны решили назначить специальных представителей по нормализации отношений. С февраля этого года в Турции и Армении возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. Весной МИД Армении вновь выразил готовность установить дипломатические отношения с Анкарой и открыть границу (закрыта с 1993 года). Летом стороны договорились об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
конфликт в Нагорном Карабахе Армения Азербайджан Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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