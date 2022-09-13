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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев провел оперативное совещание с военными

Ильхам Алиев (в центре)
Ильхам Алиев (в центре) (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководства Вооруженных сил страны на фоне очередного обострения на границе с Арменией. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«На совещании были сделаны соответствующие доклады, отмечено, что провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, пресечены, все надлежащие задачи и поручения выполнены», — сказано в заявлении.

Азербайджан назвал столкновение на границе провокацией и возложил ответственность за нее на Армению. Азербайджанские войска полностью контролируют ситуацию на границе, подчеркнули в пресс-службе.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

Конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился в ночь на 13 сентября. Тогда Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке республики с помощью артиллерии и беспилотников. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 49 человек, говорил армянский премьер Никол Пашинян.

Азербайджан, в свою очередь, заявил, что армянские военные ночью заминировали пути снабжения его войск и обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из минометов и другого оружия. В результате погибли люди, ущерб получила военная инфраструктура, утверждали в национальном оборонном ведомстве. В ответ на действия Еревана Баку принял «срочные меры», и на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях начался бой.

Мировые политики призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь и начать переговоры для деэскалации. Это сделали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Евросовета Шарль Мишель и представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. Помочь с урегулированием конфликта также предложили США. Президент Ирана Эбрахим Раиси и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сочли применение силы неприемлемым.

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Пашинян в ночь на 13 сентября позвонил российскому президенту Владимиру Путину и обсудил с ним ситуацию на границе. Затем он созвал Совет безопасности. После этого армянское правительство обратилось за помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН. Азербайджан, в свою очередь, поддержала Турция.

Теги
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