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Лукашенко назвал фейком публикации о наличии у него дома в Москве

Руководитель республики считает, что против него специально распространяют недостоверную информацию, чтобы создать у народа «подленькое настроение».
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает наличие у него дома в Москве. Его слова приводит «Белта».

«У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки» — заявил Александр Лукашенко.

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Лукашенко также назвал фейками информацию о его попытке покинуть Белоруссию на фоне протестных акций, и возможную болезнь. По мнению президента, недостоверная информация распространяется о нем, чтобы создать у народа «подленькое настроение».

О возможной недвижимости у Александра Лукашенко в Москве со ссылкой на источник сообщал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. В публикации утверждалось, что во время визитов в Москву Лукашенко останавливался в особняке на объекте «Воробьевы горы». Отмечается, что на территории расположенно несколько зданий, одно из них закреплено за Лукашенко.

Источники другого Telegram-канала «Минская Семиборящина» утверждали, что у президента Белоруссии якобы есть дом в подмосковной Балашихе. Его площадь свыше 2572 кв.м. Приобрел недвижимость Лукашенко, по версии «Минской Семиборящины», в 2014 году за $27 млн.

 По данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах свыше 80% голосов. Его главный соперник, единый кандидат от оппозици Светлана Тихановская набрала около 10%. Она не признала итоги выборов, ее штаб потребовал от белорусских властей мирной передачи власти. Сама Тихановская находится в Литве, она записала видеообращение к своим сторонникам с призывом подписать петицию к ЦИК с требованием пересчитать итоги выборов. Не признали итоги выборов и министры стран ЕС. Они договорились о возможности ввести санкции в отношении Белоруссии.

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С вечера 9 августа в Минске и других крупных городах проходят протестные акции. По данным МВД, за первые пять дней было задержано более 7 тыс. человек. Силовики отчитались об освобождении 2 тыс. задержанных. Правозащитники сообщают об освобождении до 1 тыс. человек.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, акции протеста
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