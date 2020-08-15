Лукашенко назвал фейком публикации о наличии у него дома в Москве

Руководитель республики считает, что против него специально распространяют недостоверную информацию, чтобы создать у народа «подленькое настроение».

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает наличие у него дома в Москве. Его слова приводит «Белта».

«У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки» — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко также назвал фейками информацию о его попытке покинуть Белоруссию на фоне протестных акций, и возможную болезнь. По мнению президента, недостоверная информация распространяется о нем, чтобы создать у народа «подленькое настроение».

О возможной недвижимости у Александра Лукашенко в Москве со ссылкой на источник сообщал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. В публикации утверждалось, что во время визитов в Москву Лукашенко останавливался в особняке на объекте «Воробьевы горы». Отмечается, что на территории расположенно несколько зданий, одно из них закреплено за Лукашенко.