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Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

По его словам, протесты в стране проходят по методичкам цветных революций и под влиянием извне. И если их не остановить сейчас, «волна покатится» в Россию
Александр Лукашенко и Владимиро Путин
Александр Лукашенко и Владимиро Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в стране. Об этом он заявил во время совещании в Минске, передает агентство БелТА.

Говоря о демонстрациях, Лукашенко сообщил, что они проводятся по методичкам «цветных революций» и в них замечены элементы внешнего вмешательства. «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил президент Белоруссии.

По его словам, сейчас защита Белоруссии является защитой всего Союзного государства. «Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда (в Россию. — РБК). Поэтому за нас так уцепились», — пояснил Лукашенко.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент рассказал, что координаторы протестного движения работают профессионально и нашли у него дом в Москве. «Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его», — сказал Лукашенко. По его словам, провокаторы распространяют фейки, что он умер или заболел, покинул страну.

По данным с сайта Кремля, последний разговор между Путиным и Лукашенко произошел за два дня до белорусских выборов, 7 августа. Лидеры обсуждали задержание под Минском трех десятков россиян. Впоследствии Путин поздравил Лукашенко с победой.

Протесты в Белоруссии, переросшие в столкновения с силовиками, начались вечером 9 августа после оглашения предварительных результатов выборов, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов.

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Несанкционированные акции и митинги проходят уже почти неделю. Власти Белоруссии сообщали о нескольких тысяч задержанных и сотнях пострадавших как со стороны протестующих, так и со стороны правоохранительных органов. Кроме того, один из демонстрантов погиб.

Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы
Политика
Александр Лукашенко

14 августа 27 министров иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций против лиц, которые ответственны за жертвы и насилие над населением во время протестов в Белоруссии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти республики проявлять сдержанность по отношению к демонстрантам и отметил их право на мирный и законный протест.

Лукашенко утверждал, что несанкционированные митинги и акции протеста организовывают люди из-за границы. Президент призвал жителей республики «не высовываться» на улицы.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, протесты
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