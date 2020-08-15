Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

По его словам, протесты в стране проходят по методичкам цветных революций и под влиянием извне. И если их не остановить сейчас, «волна покатится» в Россию

Александр Лукашенко и Владимиро Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается связаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в стране. Об этом он заявил во время совещании в Минске, передает агентство БелТА.

Говоря о демонстрациях, Лукашенко сообщил, что они проводятся по методичкам «цветных революций» и в них замечены элементы внешнего вмешательства. «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил президент Белоруссии.

По его словам, сейчас защита Белоруссии является защитой всего Союзного государства. «Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда (в Россию. — РБК). Поэтому за нас так уцепились», — пояснил Лукашенко.

Президент рассказал, что координаторы протестного движения работают профессионально и нашли у него дом в Москве. «Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его», — сказал Лукашенко. По его словам, провокаторы распространяют фейки, что он умер или заболел, покинул страну.