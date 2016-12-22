Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа

В администрации США добавили, что освобождение пастора Брансона может привести только к отмене санкций против двух турецких чиновников, повышенные тарифы на сталь останутся в силе

Майк Пенс (Фото: Toru Hanai / Reuters)

Вице-президент США Майк Пенс в условиях резко ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Анкарой заявил, что Турции «следовало бы не испытывать терпение» президента Дональда Трампа, передает Reuters.

Власти США могут рассмотреть вопрос снятия санкций с Турции, если пастор Эндрю Брансон, находящийся под стражей в Турции с 2016 года, будет освобожден, сообщили в Белом доме. Турецкая сторона и президент Реджеп Тайип Эрдоган «отнеслись к Брансону крайне несправедливо», заявили в администрации США.

Освобождение пастора приведет только к отмене ограничений против министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Решение повысить импортные пошлины на турецкую сталь останется в силе, подчеркнули в Белом доме.

Турция подозревает Брансона в том, что он является сторонником проповедника Фетхуллаха Гюлена. Последнего Анкара считает организатором неудавшейся попытки государственного переворота в стране.

Ограничения против двух чиновников Вашингтон ввел 1 августа. Позиция властей США заключается в том, что министры причастны к аресту пастора. Последнего в Вашингтоне назвали «жертвой несправедливого и незаконного отношения со стороны властей Турции».

Эрдоган решил ответить на действия властей США зеркально. 4 августа президент Турции заявил, что активы двух американских министров — также юстиции и внутренних дел — на территории Турции, если таковые имеются, будут заморожены. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын ранее в среду, 15 августа, сказал, что отношения двух стран находятся на гране разрыва.