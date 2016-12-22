Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа

Вице-президент США Майк Пенс в условиях резко ухудшившихся отношений между Вашингтоном и Анкарой заявил, что Турции «следовало бы не испытывать терпение» президента Дональда Трампа, передает Reuters.
Власти США могут рассмотреть вопрос снятия санкций с Турции, если пастор Эндрю Брансон, находящийся под стражей в Турции с 2016 года, будет освобожден, сообщили в Белом доме. Турецкая сторона и президент Реджеп Тайип Эрдоган «отнеслись к Брансону крайне несправедливо», заявили в администрации США.
Освобождение пастора приведет только к отмене ограничений против министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Решение повысить импортные пошлины на турецкую сталь останется в силе, подчеркнули в Белом доме.
Турция подозревает Брансона в том, что он является сторонником проповедника Фетхуллаха Гюлена. Последнего Анкара считает организатором неудавшейся попытки государственного переворота в стране.
Ограничения против двух чиновников Вашингтон ввел 1 августа. Позиция властей США заключается в том, что министры причастны к аресту пастора. Последнего в Вашингтоне назвали «жертвой несправедливого и незаконного отношения со стороны властей Турции».
Эрдоган решил ответить на действия властей США зеркально. 4 августа президент Турции заявил, что активы двух американских министров — также юстиции и внутренних дел — на территории Турции, если таковые имеются, будут заморожены. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын ранее в среду, 15 августа, сказал, что отношения двух стран находятся на гране разрыва.Помимо этого 10 августа администрация США распорядилась вдвое повысить пошлины на турецкие сталь и алюминий до 50 и 20% соответственно. В ответ на это Анкара подняла тарифы на американские автомобили, алкоголь и табак. Эрдоган также предложил бойкотировать смартфоны iPhone американской компании Apple.