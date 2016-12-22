Турция повысила пошлины на американские товары

Новые тарифы коснутся ввоза в страну легковых автомобилей, алкоголя и табака из США. Меры были приняты в качестве ответа на «нападки американских властей на турецкую экономику», пояснил вице-президент республики

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Турция увеличила ввозные пошлины на американские легковые автомобили, алкоголь и табак. Об этом сообщает официальный турецкий вестник T.C. Resmi Gazete.

Указ под названием «Решение о введении дополнительных финансовых обязательств по импорту некоторых товаров из Соединенных Штатов Америки», по информации издания, накануне подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Документ повысил тарифы на ввоз в страну автомобилей (до 120%), алкогольных напитков (140%) и листового табака (пошлины на него увеличились до 60%). Помимо этого, новые меры затронули ввоз в Турцию косметических средств и препаратов для ухода за кожей (например, солнцезащитных кремов), бумаги и картона, а также риса, орехов, целлюлозной ваты и угля и древесных отходов из США.

Информацию о том, что в Анкаре подписали соответствующий указ, подтвердил вице-президент Турции Фуат Октай. В своем официальном Twitter он уточнил, что подобные меры были введены в связи с «преднамеренными нападками американских властей на турецкую экономику».

Ранее, 1 августа, официальный представитель Госдепа объявила о введении санкций в отношении турецких чиновников, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к аресту американского пастора Эндрю Брансона. Под стражей он находится с октября 2016 года, в Турции его обвиняют в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (его Анкара считает террористическим), который, как полагают в Анкаре, стоит за попыткой госпереворота в республике в 2016 году.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 10 августа распорядился вдвое повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции. Комментируя эту меру, американский лидер тогда заявил, что отношения между Вашингтоном и Анкарой «сейчас нехорошие».

После этого в тот же день курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума — стоимость доллара составила 6,47 лиры. 13 августа этот минимум был вновь обновлен: после начала торгов курс лиры к доллару достигал 6,9 — турецкая валюта упала еще на 8%. Анкара, реагируя на это, пообещала ответить на новые американские тарифы.