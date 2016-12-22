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Вместо Америки: найдет ли Турция новых партнеров
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Вместо Америки: найдет ли Турция новых партнеров
Политика, 20:42
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Вместо Америки: найдет ли Турция новых партнеров
Давление со стороны США толкает Турцию к поискам новых военных и экономических партнеров. Поддержку в противостоянии с США ей выразили Россия и Иран. Но заменить страны Запада новыми союзниками Турции будет сложно
Фото: Murad Sezer / Reuters

Поддержка из Москвы

Россия и Турция проводят независимую внешнюю политику, а попытки США использовать санкции в качестве инструмента давления на эти страны и Иран являются нелегитимными. Об этом во вторник, 14 августа, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким министром иностранных дел​ Мевлютом Чавушоглу. «Мы смотрим (на политику санкций. — РБК) как на нелегитимную, незаконную политику, продиктованную стремлением доминировать везде и во всем, заказывать музыку в мировых делах без согласования с кем бы то ни было», — сказал глава российского дипломатического ведомства. Российский министр приехал в Турцию, чтобы выступить на совещании послов и постоянных представителей Турции при международных организациях.

Чавушоглу отметил, что отношения России и Турции «находятся на хорошем уровне», и призвал США прекратить задирать другие страны. На прошлой неделе США ввели новые санкции против Турции и России. 10 августа президент Дональд Трамп повысил размер пошлин на ввоз в США турецкой стали (до 50%) и алюминия (до 20%). Причиной такого решения послужил отказ Анкары удовлетворить запрос Вашингтона о выдаче американского евангелического проповедника Эндрю Брансона, арестованного турецкой полицией в октябре 2016 года. В марте 2018 года Брансону предъявили обвинения в шпионаже и причастности к организации госпереворота в июле 2016 года. Американские власти настаивают на отсутствии доказательств вины проповедника. «Наши отношения с Турцией сейчас не в очень хорошем состоянии», — написал Трамп в Twitter после введения санкций, которые привели к обвалу курса турецкой лиры на 20%. О введении новых санкций в отношении России с 22 августа​ Госдепартамент США объявил на прошлой неделе.

Интерес в Идлибе

Темой переговоров Лаврова и Чавушоглу стала ситуация в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которая контролируется умеренной оппозицией. «В Идлиб приехали боевики с оружием из других регионов Сирии, в том числе из Алеппо и Восточной Гуты. Необходимо четко разделять экстремистов и сирийскую оппозицию в Идлибе. Боевики несут угрозу для оппозиции и для мирных жителей», — сказал турецкий министр перед началом переговоров (цитата по ТАСС). В 2017 году в Идлибе и прилегающих к нему районах была создана зона деэскалации, где за соблюдением режима прекращения огня наблюдают российские и турецкие военные. Всего в сирийской провинции располагаются 12 наблюдательных пунктов миротворцев, уточнил турецкий министр. И добавил, что борьба с угрожающими мирному населению террористами соответствует интересам всех стран (цитата по Anadolu Agency).

Антисанкционный альянс

Чавушоглу обратил внимание, что Турция не стала поддерживать американские санкции против России и не намерена присоединяться к санкциям Вашингтона против Ирана. По утверждению главы турецкого МИДа, Вашингтон должен отказаться от политики угроз в пользу нормального диалога. Говоря о ситуации с Брансоном, министр сказал, что насчет его будущего в диалоге США и Турции пока не наметилось подвижек. «Эта политика (санкций. — РБК) не может быть основой для нормального диалога. Мне кажется, что она не может долго продолжаться», — согласился Лавров.

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Выступая перед сторонниками в Трабзоне в воскресенье, 12 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Америку в политическом заговоре. «США жертвуют отношениями с Турцией, своим союзником с 81 млн граждан, ради связанного с террористами проповедника (бежавший в США Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота, а США отказываются выдать. — РБК)», — возмутился турецкий лидер, добавив, что Анкара собирается искать себе новых партнеров взамен США (цитата по The Times).

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Солидарность с Турцией выразили власти Ирана. Глава МИД Исламской Республики Джавад Зариф, в частности, заявил, что Тегеран «стоял плечом к плечу с соседом в прошлом и сделает это сейчас». «США должны избавиться от привычки использовать санкции и задирать другие страны, иначе, объединившись вместе, к этому их принудит весь остальной мир», — написал иранский министр в Twitter 11 августа.

Во вторник Чавушоглу предупредил, что со временем перечень стран, недовольных односторонней политикой США, может пополниться. «Если США желают сохранить уважение на международной арене, то нужно с уважением относиться к интересам других государств», — сказал он. В конце июля Эрдоган попросил группу БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, принять в свой состав Турцию. «Мы и так сотрудничаем с этими пятью странами в рамках «Двадцатки». Мне бы хотелось, чтобы они сделали необходимые шаги для нашего вступления, и мы присоединимся к БРИКС», — предложил Эрдоган 29 июля.

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В субботу турецкий лидер объявил о намерении осуществлять расчеты при торговле с Россией, Китаем и Украиной в национальных валютах, а не в долларах. Использование транзакций в валюте, отличной от доллара, позволяет странам торговать в обход США и, соответственно, может помочь избежать американских санкций. О том, что обсуждение расчетов в национальных валютах ведется, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 августа. Однако до конкретных договоренностей дело пока не дошло.

Кризис в отношениях США и Турции обострил вопрос о членстве Анкары в НАТО. Ранее США выражали тревогу по поводу приверженности Анкары альянсу из-за ее намерений приобрести у России комплексы C-400. 8 июля постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон рассказала о тревоге в связи с приписываемыми Москве попытками «переманить Турцию на свою сторону» и «дестабилизировать самый сильный оборонный альянс мира».

Турция сохранит связи

Опрошенные РБК эксперты сомневаются в том, что кризис может привести к выходу Турции из НАТО. Анкара слишком хорошо освоилась в структурах альянса, а потому не станет его покидать, сказала доцент факультета политических наук Университета Мармара в Стамбуле Эмель Парлар Даль. Однако кризис в диалоге с Вашингтоном подтолкнет Турцию к «укреплению военных связей с Россией, принимая в расчет, что обе страны уже долгое время ищут альтернативные пути модернизации своих военных сил», добавила она. В том, что Эрдоган решится выйти из НАТО, сомневается и доцент кафедры международных отношений в британском Университете Солфорда Мориц Пипер. НАТО является безальтернативным институтом для Анкары, согласился с ними эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.​

Фото: Paul Hanna / Reuters

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Экономические отношения Турции с западными странами по-прежнему сильны, считает Ахметов. «Речь даже не о торговле, а скорее о финансовых потоках в виде инвестиций в основной капитал и обмене технологиями и знаниями. Китай и Россия вряд ли смогут заменить в этом плане западные страны, а без инвестиций и ноу-хау Турция не сможет стать действительно лидером региона», — отметил он в разговоре с РБК. «Заявления о том, что Турция будет искать новых союзников, лишь часть торга, в ходе которого Анкара пытается определить для себя новое, более выгодное, преференциальное место в военно-политическом сотрудничестве с Западом. О полном разрыве речи не идет», — резюмировал он.

Реакция международного сообщества на санкции в отношении Турции не будет столь же сильной, как на санкции, введенные США в отношении Ирана, предположил Мориц Пипер. В случае с Ираном Вашингтон вышел из международного соглашения, а ситуация вокруг Турции носит иной характер, объяснил он: «Это кризис двусторонних отношений Турции и США, при этом экономические трудности Анкары обусловлены прежде всего внутренней ее политикой».

Хроника разногласий

После попытки госпереворота в июле 2016 года турецкие власти начали требовать от США выдать проживающего в Пенсильвании проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают организатором попытки переворота. США отказываются это сделать и просят предоставить доказательства, прежде чем начать рассмотрение запроса.

В мае 2017 года президент Эрдоган посетил американскую столицу и встретился с президентом Дональдом Трампом. 16 июня 2017 года были выданы ордера на арест 13 охранников Эрдогана, которые приняли участие в массовой драке в центре Вашингтона 17 мая.

В сентябре 2017 года Министерство юстиции США обвинило экс-министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна в попытке обойти санкции против Ирана. Эрдоган заявил, что обвинение было политическим и от таких шагов «плохо пахнет».

В октябре 2017 года США перестали выдавать визы почти всех типов гражданам Турции из-за задержания сотрудника американского консульства в Стамбуле. Его власти Турции заподозрили в причастности к деятельности Гюлена. Анкара также ограничила выдачу виз. Восстановились визовые отношения только в декабре, после того как Госдеп заявил о получении гарантий непреследования сотрудников консульства. Хотя турецкий МИД сразу же опроверг, что давал какие-либо гарантии.

Помимо администрации США претензии к Турции есть и у конгресса. Составляя военный бюджет на 2019 год, конгрессмены решили отказать в поставке в страну истребителей F-35 из-за ее планов купить у России комплексы С-400.

Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: американские санкции , Турция , Америка , Дональд Трамп , Реджеп Тайип Эрдоган , Сергей Лавров ...
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