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Турция рассказала об одном шаге до разрыва отношений с США
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Турция рассказала об одном шаге до разрыва отношений с США
Политика, 14:15
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Турция рассказала об одном шаге до разрыва отношений с США
Пресс-секретарь президента Реджепа Эрдогана заявил, что Вашингтон находится в шаге от потери поддержки со стороны Турции и готов разорвать двусторонние отношения из-за американского пастора, арестованного по подозрению в шпионаже
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Американская администрация довела отношения с Турцией почти до полного разрыва. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого лидера ​Ибрагим Калын, по словам которого к разрыву может привести конфликт из-за американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции по подозрению в шпионаже.

«Они готовы разорвать отношения с Турцией из-за пастора. Вашингтон находится в шаге от потери поддержки Турции. Ни при Обаме, ни при Трампе не было предпринято четких шагов по поддержке Турции в вопросе ликвидации двух основных угроз нацбезопасности — террористического течения «Параллельное государство» и РКК», — отметил Калын (цитата по агентству Anadolu).

Арест Брансона пресс-секретарь назвал «защитой национальных интересов» и отметил, что Турция «глубоко разочарована» тем, как американская сторона на это реагирует.

«Анкара выступает за скорейшее урегулирование проблем в межгосударственных отношениях. Для этого США должны в первую очередь проявить уважение к судебной системе Турции», — отметил пресс-секретарь Эрдогана.

Вместо Америки: найдет ли Турция новых партнеров
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Комментируя решение американских конгрессменов приостановить поставки истребителей пятого поколения F-35 Турции по ранее согласованному контракту, Калын заявил, что Анкара будет использовать юридические меры против Вашингтона, если тот действительно заблокирует поставки.

«Турция — это не просто государство, закупающее истребители F-35. Анкара — партнер этого проекта. Турция на сегодняшний день выполнила все взятые на себя обязательства по данному проекту и перечислила в его рамках часть средств», — подчеркнул пресс-секретарь.

​Отношения США и Турции обострились после того, как 1 августа американская администрация ввела против членов турецкого кабмина санкции из-за отказа Анкары освободить американского пастора Брансона. Власти Турции объявили об ответных мерах. Эрдоган указывал, что если США не скорректируют вектор своей политики, то Анкара найдет себе «новых друзей и сторонников».

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В конце июля американский конгресс в рамках согласования оборонного бюджета на следующий год решил приостановить поставки F-35 в Турцию. Причиной этого решения называлось намерение Турции закупить российские ЗРК С-400.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Реджеп Эрдоган , Турция
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