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Эрдоган в ответ на санкции пообещал заморозить счета министров США
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Эрдоган в ответ на санкции пообещал заморозить счета министров США
Политика, 14:20
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Эрдоган в ответ на санкции пообещал заморозить счета министров США
Эрдоган анонсировал санкции против министров внутренних дел и юстиции США, пообещав арестовать их активы, если таковые найдут на территории Турции. Это ответная мера Анкары на санкции со стороны США против двух турецких министров
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на санкции США турецкие власти заморозят активы американских министров юстиции и внутренних дел на территории Турции, если таковые есть на территории страны. Об этом сообщают газета Milliet и агентство Anadolu.

«Действия США, в частности в связи с делом пастора Бронсона, не соответствуют духу стратегического партнерства с Турцией», — цитирует Эрдогана Anadolu.

Он также добавил, что «те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ».

Вашингтон ввел санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции 1 августа. Счета и собственность турецких министров в США по условиям санкций должны быть арестованы. Кроме того, ограничительные меры подразумевают запрет американским гражданам и организациям на осуществление каких-либо транзакций, связанных с министрами.

Поводом к введению ограничительных мер против высокопоставленных правительственных деятелей Турции стало задержание в Анкаре ряда граждан США, работавших в американской дипмиссии в Турции.

Среди них — пастор Эндрю Брансон, он находится под арестом с октября 2016 года. Анкара обвинила его в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое турецкие власти считают террористическим, а также в шпионаже и в попытке свержения власти.

«По указанию президента [Трампа] Минфин вводит санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции. Оба они играли ключевую роль в аресте и удержании под стражей пастора Брансона», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Турция — союзник США по блоку НАТО. Решению США ввести санкции против турецких министров предшествовали переговоры госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. На следующий день после этой встречи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможная выдача Брансона США «не обсуждается».

«Мы не привязаны к США, им не следует забывать, что в случае продолжения такого отношения они потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции», — сказал тогда Эрдоган.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , санкции США
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