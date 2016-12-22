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Эрдоган предложил отомстить США бойкотом iPhone
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Эрдоган предложил отомстить США бойкотом iPhone
Политика, 12:26
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Эрдоган предложил отомстить США бойкотом iPhone
Эрдоган пообещал дать жесткий ответ на развязанную США «экономическую войну», нацеленную, по его словам, на лишение Турции позиции в списке стран с крупнейшим ВВП
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Lefteris Pitarakis / AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Анкаре с заявлением на фоне падения курса национальной валюты. Ответить США на ведение «экономической войны» он предложил запретом импорта американских гаджетов, передает Bloomberg.

Как заявил Эрдоган, «те, кто развязали экономическую войну против Турции, должны заплатить за это». При этом он подчеркнул, что агрессивные действия США в экономической сфере затрагивают не только Турцию, но и ряд других стран. В числе государств, пострадавших от действий Вашингтона, турецкий лидер упомянул Россию, Китай и Канаду.

Возможным ответом на действия США Эрдоган назвал бойкот американской электронной продукции и развитие национального производства. «Мы будем производить и продавать продукты, которые будут лучше тех, что мы покупаем за иностранную валюту. И мы будем бойкотировать американскую электронику», — цитирует слова из его выступления Anadolu. Президент напомнил, что в мире есть альтернатива устройствам, произведенным в США. «Если у них есть iPhone, то, с другой стороны, есть и Samsung», — подчеркнул он.

По мнению Эрдогана, причиной «экономической войны» против Турции стали ее высокие экономические показатели, в частности уровень ВВП. Он подчеркнул, что страна занимает 17-е в мире место по общему объему ВВП и 13-е по величине ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности, и именно в этом кроется причина враждебного к ней отношения со стороны США.

Именно с помощью iPhone в 2016 году Эрдоган сделал свое первое заявление после попытки госпереворота в стране. Обращаясь к своим сторонникам, он использовал приложение FaceTime, разработанное Apple. «Выходите на улицы и дайте им свой ответ», — заявил турецкий лидер, потребовав от граждан вступить в противостояние с мятежниками.

На прошлой неделе в ответ на содержание турецкими властями под стражей американского пастора Эндрю Брансона Белый дом объявил о введении санкций в отношении глав МВД и Минюста Турции. На зеркальный шаг пошла и Анкара. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп объявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь, поставляемые из Турции.

Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за обвала лиры
Финансы

На фоне сообщений о санкциях и повышении пошлин курс турецкой лиры обвалился. В связи с этим Центробанк Турции в понедельник, 13 августа, был вынужден объявить об экстренных мерах по защите финансовой стабильности. В частности, регулятор сообщил о выделении более $10 млрд на поддержку национальных банков.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , iPhone , Турция
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