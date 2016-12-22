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Вашингтон объявил о введении санкций против Турции
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Вашингтон объявил о введении санкций против Турции
Политика, 20:20
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Вашингтон объявил о введении санкций против Турции
США решили ввести санкции против чиновников одного из ближайших союзников по НАТО — Турции. О подготовке расширенного санкционного списка, включающего турецкие юрлица, сообщают источники Bloomberg
Дональд Трамп и ​Реджеп Тайип Эрдоган. Июль 2018 года (Фото: Reuters)

Официальный представитель Госдепа США Сара Сандерс в ходе брифинга объявила о введении санкций в отношении турецких чиновников, причастных к аресту пастора Эндрю Брансона, сообщает CBS. Объектами санкций стали два министра правительства Турции — юстиции и внутренних дел.

Поводом для этого шага стало содержание в заключении в Турции граждан США и Турции, работавших в американской дипмиссии. Наиболее известным из попавших за решетку американцев стал пастор Эндрю Брансон. Он находится под арестом с октября 2016 года по обвинениям в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое турецкие власти считают террористическим. Также турецкие власти подозревают Брансона в шпионаже и попытке свержения власти.

«Президент внимательно следит за развивающейся ситуацией в Турции, включая арест пастора Эндрю Брансона. Мы не видим никаких доказательств того, что Брансон совершил какое-либо преступление, и мы уверены, что он стал жертвой несправедливого и незаконного отношения со стороны властей Турции. По указанию президента [Трампа] Минфин вводит санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции. Оба они играли ключевую роль в аресте и удержании под стражей пастора Брансона», — заявила Сандерс.

Условия санкций подразумевают арест собственности и счетов членов турецкого правительства в США и запрет американским гражданам и организациям на осуществление каких-либо транзакций, связанных с министрами.

О том, что власти США начали подготовку списка турецких физических и юридических лиц, которые могут быть подвергнуты санкциям Минфина, ранее писал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела.

По словам источников, Вашингтон неоднократно сдвигал сроки введения санкций против Турции, надеясь на освобождение пастора и других американских граждан. Однако сейчас США подошли максимально близко к тому, чтобы принять санкционные меры против союзника по НАТО, пишет Bloomberg.

Санкции в отношении турецких граждан и компаний должны быть приняты в соответствии с «актом Магнитского», названным по имени российского аудитора Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в Москве. Акт предполагает введение санкций США в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека в других странах. Санкционные меры предполагают введение визовых ограничений и арест активов в американских банках. Действие закона распространяется не только на Россию, но и на все страны мира.

Судьба пастора Брансона привлекла большое внимание, в частности, благодаря общественной кампании, развернутой Американским центром закона и правосудия (ACLJ) — некоммерческой организацией, занимающейся защитой прав христиан. Петиция за освобождение Брансона, созданная ACLJ, уже собрала почти 600 тыс. подписей. В 2017 году представитель организации поднял вопрос об освобождении пастора во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп пригрозил Турции «крупными санкциями» из-за ареста пастора
Политика

Трамп 26 июля в своем Twitter пригрозил Анкаре крупными санкциями в случае, если Брансон не будет освобожден. «Он [пастор] сильно страдает. Этот невинный верующий человек должен быть немедленно освобожден!» — написал он. Жесткий ответ на эту угрозу последовал из Анкары: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «никто не диктует Турции, как ей поступать», и что Анкара «не потерпит угрозы от кого бы то ни было».

Через несколько дней после заочного конфликта Трампа и Чавушоглу вопрос о судьбе Брансона стал темой для беседы госсекретаря Майка Помпео и главы МИД Турции. На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможная выдача Брансона США «не обсуждается».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Санкции , Турция , Дональд Трамп , Реджеп Тайип Эрдоган , «Акт Магнитского»
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