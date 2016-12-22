Трамп вдвое повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции

Комментируя эту меру, президент США сообщил, что отношения между двумя странами сейчас плохие

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп распорядился вдвое поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции. Об этом лидер США написал в своем аккаунте в Twitter.

«В отношении Турции я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время как их валюта, турецкая лира, стремительно падает по отношению к нашему очень крепкому доллару!» — написал Трамп. — Пошлины на алюминий составят 20% и 50% — на сталь. Наши отношения с Турцией сейчас нехорошие».

1 августа США объявили о санкциях против министров юстиции и внутренних дел Турции из-за заключения под стражу сотрудников американской дипмиссии, в том числе пастора Эндрю Брансона. Под арестом он находится еще с октября 2016 года, его обвиняют в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и подозревают в шпионаже и попытке свержения власти. «Мы не видим никаких доказательств того, что Брансон совершил какое-либо преступление, и мы уверены, что он стал жертвой несправедливого и незаконного отношения со стороны властей Турции», — заявила тогда официальный представитель Госдепа США Сара Сандерс.

Анкара призвала власти США отказаться от этого «ошибочного поступка», назвала его враждебным и пообещала ответить на санкции. Этим ответом стало решение Турции заморозить активы американских министров юстиции и внутренних дел на территории Турции.

В четверг, 9 августа, турецкая лира показала рекордное снижение к доллару, упав до исторического минимума. Лидер Турции призвал граждан не беспокоиться со словами «не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог». В пятницу лира продолжила снижаться, курс во время торгов падал до отметки 6,47 лиры за доллар. После объявления Трампа о удвоении пошлин лира ускорила падение, на 16:39 мск падение к закрытию торгов четверга составило 18,16%.