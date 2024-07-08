Орбан раскрыл детали переговоров с Зеленским и Путиным

Орбан интересовался, возможно ли прекращение огня, «которое ускорит переговоры о мире». И в Москве, и в Киеве ему ответили, что временное перемирие будет отвечать интересам противника, сообщил венгерский премьер

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время поездок на Украину и в Россию спрашивал у лидеров обеих стран, можно ли согласовать возможность прекращения огня, «которое ускорит переговоры о мире», рассказал он в интервью Bild.

По словам премьера, и в Москве, и в Киеве ему ответили одно и то же: временное перемирие будет отвечать интересам противника, поскольку «он сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны». Сейчас стороны «думают наоборот» — что нужно «сначала заключить мирное соглашение, а затем опустить оружие».

Со слов венгерского премьера, у российского президента Владимира Путина «четкое представление о том, что будет происходить и как Россия победит», то же касается президента Украины Владимира Зеленского и его страны. «[У Путина] все просто: смотрите на факты, источники энергии, численность населения. Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить», — считает он.

Орбан уверен, что в следующие месяцы ситуация «станет гораздо хуже», конфронтация усилится и будет больше жертв. «Там больше оружия, и россияне настроены решительно. <...> Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали оптимистичнее, так как получили много качественного оружия», — сказал он.

Премьер Венгрии был в Киеве 2 июля, а 5 июля посетил Москву. Ранее он пересказывал слова Зеленского о том, что у Украины «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня», и Путина — что реальные переговоры не могут происходить без участия обеих сторон конфликта.

В Кремле говорили, что высоко оценивают «твердую, понятную и последовательную» линию политика, направленную на сопоставление позиций двух сторон. Украина и европейские лидеры раскритиковали визит Орбана в Россию, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что у Будапешта нет мандата на контакты с Москвой от лица объединения (Венгрия с 1 июля председательствует в высшем политическом органе ЕС). Затем Орбан посетил саммит Организации тюркских государств в Азербайджане, что тоже вызвало осуждение в ЕС.

8 июля премьер Венгрии встретился с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине, назвав страну «ключевой силой в создании условий для мира». После этого он направился в Вашингтон, где 9–11 июля пройдет саммит НАТО.