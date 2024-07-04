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Военная операция на Украине ,  
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В ЕС предупредили Венгрию на фоне данных о визите Орбана в Россию

Мишель предупредили Венгрию на фоне данных о визите Орбана в Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
По неподтвержденным данным, Орбан может посетить Россию. 2 июля премьер Венгрии прибыл на Украину для переговоров с Зеленским
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Johanna Geron / Reuters)

У Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, нет мандата на контакты с Россией от лица объединения, написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель. «У ротационного председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС», — заявил он. По его словам, никакие обсуждения по Украине не могут происходить без участия Киева.

Венгерский журналист Сабольч Паньи в Twitter написал, что премьер Венгрии Виктор Орбан может 5 июля посетить Москву. По его данным, глава венгерского МИДа Петер Сийярто также направится в столицу России.

На просьбу прокомментировать данные о возможном визите Орбана в Россию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин 5 июля будет работать в Кремле, а детали графика пока не раскрываются, передает ТАСС.

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Виктор Орбан и Владимир Зеленский

2 июля Орбан прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это его первая поездка на Украину после начала военной операции, за тот же период страну посетили все лидеры ЕС, кроме него.

Пресс-секретарь правительства Венгрии Берталан Хаваси перед визитом говорил, что главной темой переговоров Орбана с Зеленским станет «шанс на достижение мира». На них премьер Венгрии попросил украинского президента рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Зеленский такой сценарий отверг.

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Виктор Орбан и Владимир Зеленский

Визиту Орбана на Украину предшествовало предложение Путина, согласно которому переговоры могут начаться сразу после вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России в сентябре 2022 года по итогам проведенных там референдумов. Российский лидер также потребовал зафиксировать статус этих регионов, Крыма и Севастополя, как российских и отказаться от вступления Украины в НАТО.

1 июля к Венгрии перешло председательство в Евросовете — высшем политическом органе Евросоюза. Будапешт по многим общеевропейским вопросам имеет собственную точку зрения и вступает в споры с ЕС.

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Георгий Смирнов
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