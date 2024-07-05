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Военная операция на Украине ,  
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Орбан исключил посредничество в переговорах России и Украины от лица ЕС

Орбан: председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
О том, что Венгрия не имеет права вести переговоры от лица ЕС, накануне заявил глава Евросовета на фоне данных о визите Орбана в Москву. Орбан подтвердил, что у него нет такого мандата, но пообещал сделать все для достижения мира
Виткор Орбан
Виткор Орбан (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Председательство Венгрии в ЕС не дает Будапешту мандата на мирные переговоры по Украине, но можно побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Трудно оценить влияние такой встречи (речь о его встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 2 июля. — РБК). Венгрия должна знать свое место и свой вес. Диалога сегодня нет, и без него трудно двигаться в направлении мира», — сказал Орбан (цитата по 24.hu).

Вместе с тем он подчеркнул, что не вел переговоры от имени ЕС, поскольку у Венгрии нет такого мандата, однако, как он полагает, такие встречи могут приблизить стороны к миру. «Председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры», — добавил он.

При этом Орбан отказался прояснить, поедет ли он в Москву, поскольку, по его словам, об этих переговорах можно говорить только тогда, когда они уже состоялись.

В ЕС предупредили Венгрию на фоне данных о визите Орбана в Россию
Политика
Виктор Орбан

Ранее о том, что Орбан может посетить Москву 5 июля, сообщил в X венгерский журналист Сабольч Паньи. По его данным, глава венгерского МИДа Петер Сийярто также направится в столицу России. На просьбу прокомментировать данные о возможном визите Орбана в Россию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин 5 июля будет работать в Кремле, а детали графика пока не раскрываются.

На фоне информации о подготовке визита Орбана в Россию глава Евросовета Шарль Мишель предупредил, что у Венгрии нет мандата на контакты с Россией от лица объединения. По его словам, никакие обсуждения по Украине не могут происходить без участия Киева.

Путин накануне заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, но в то же время считает маловероятной возможность прекращения конфликта с помощью посредников. «Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы», — сказал глава государства по завершении рабочего визита в Астану.

В середине июня президент предложил для начала мирных переговоров новые условия, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были присоединены к России осенью 2022 года по итогам проведенных там референдумов; фиксация статуса этих регионов, а также Крыма и Севастополя, как российских; отказ от вступления Украины в НАТО. Зеленский счел это предложение ультиматумом.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Виктор Орбан Владимир Зеленский Владимир Путин мирные переговоры Военная операция на Украине ЕС Венгрия
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