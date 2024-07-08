Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине

Прекращения огня в конфликте на Украине можно добиться, если все крупные державы «будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию», заявил Си после встречи с Орбаном. Тот назвал Китай ключевой страной для окончания боев

Викотр Орбан и Си Цзиньпин (Фото: China Daily / Reuters)

Международное сообщество должно создать условия и оказать содействие для возобновления прямого диалога и переговоров между Москвой и Киевом, заявил китайский лидер Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, передает «Синьхуа».

«Только в том случае, если все крупные державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию, можно будет добиться скорейшего прекращения огня в этом конфликте», — сказал Си.

На данный момент основное внимание уделяется соблюдению трех принципов: «недопущение распространения конфликта, недопущение эскалации войны и прекращение огня со всех сторон», — а также скорейшей деэскалации ситуации, добавил он. Китайский лидер отметил, что основные направления усилий Пекина и Будапешта в отношении конфликта совпадают.

В свою очередь, Орбан назвал Китай ключевой страной в создании условий мира в конфликте. Этим венгерский премьер объяснил свой визит и встречу с Си.

Китай стал третьей страной, которую Орбан посетил в рамках своей «мирной миссии»: до этого он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, а затем — с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Зеленскому премьер Венгрии предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед тем, как сесть за стол переговоров, однако украинскому президенту, по словам Орбана, идея не очень понравилась, хотя он пообещал подумать над этим. В Киеве отметили, что Украина хочет мира и инструмент для его достижения — мирные саммиты, подобные прошедшему в середине июня в Швейцарии.

Путина Орбан также просил о соглашении о краткосрочном прекращении огня, однако российский лидер счел, что Киев может им воспользоваться, рассказал по итогам встречи венгерский премьер. По его словам, Путин назвал очевидным, что мирные переговоры невозможны без обеих сторон конфликта, и заявил об актуальности переговорной позиции апреля 2022 года.

При этом российский президент напомнил о выдвинутых в июне условиях для переговоров с Украиной: признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России и вывод оттуда украинских войск, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций.

Китай неоднократно выступал за дипломатическое решение конфликта. В феврале 2023 года Пекин представил план по возможному урегулированию из 12 пунктов и выразил готовность содействовать мирному процессу. Россия согласна с позицией Китая, Украина назвала этот план неприемлемым, а сами возможные переговоры — ловушкой. Москва не раз подчеркивала, что открыта для переговоров, но в Киеве этого не желают.