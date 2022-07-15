Reuters узнал о скором принятии «шестого с половиной» пакета санкций ЕС

ЕС готов принять очередной пакет ограничений против России, куда войдет запрет на импорт российского золота и расширены ранее введенные санкции на импорт Россией товаров, которые могут использоваться в военных целях, пишет Reuters

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Европейская комиссия, исполнительный орган власти Европейского Союза, может 15 июля принять седьмой пакет санкций против России, который будет включать запрет на импорт российского золота, пишет Reuters со ссылкой на двух источников. Одновременно будут пересмотрены введенные до этого ограничения, чтобы они не затрагивали российский экспорт зерна и продовольствия.

Один из собеседников агентства сказал, что по сравнению с предыдущими наборами ограничений новый будет не очень масштабным, и назвал его «шестым с половиной» пакетом санкций.

По данным одного из источников, запрет на импорт российского золота будет включать и ограничение на его ввоз из третьих стран, но собеседник агентства не уточнил подробности. Он добавил, что ЕС ужесточит существующие ограничения на импорт товаров, которые могут использоваться в военных целях. Кроме того, будет расширен персональных санкций, туда попадут новые лица и организаций, которых Брюссель считает близкими к Кремлю, указали три источника агентства.

Накануне Bloomberg сообщил, что в Брюсселе обсуждают снятие части индивидуальных санкций против россиян. Европейские юристы решили, что ограничения против некоторых из них были недостаточно твердо мотивированы. После подачи исков некоторыми россиянами юридическая служба Евросовета заявила послам ЕС, что часть этих запросов обоснованы, поскольку причастность этих людей к конфликту на Украине либо не соответствует действительности, либо сведения об этом устарели.

В конце июня Reuters написал, что запрет на импорт российского золота согласовали страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Позднее США официально объявили об этом ограничении, за ними последовали Канада, Япония и Австралия.

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После решения стран G7 глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов присоединиться к запрету на российское золото, но изучит, не навредит ли это европейской экономике.