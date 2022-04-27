Россия ввела санкции против почти 300 британских парламентариев

Российские санкции стали ответной мерой на введенные Лондоном ограничения против сотен компаний и физических лиц из России. Санкционное давление на Россию Британия усиливает с конца февраля, Россия отвечает на это своими санкциями

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Россия ввела санкции против 287 из 650 членов палаты общин британского парламента, говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве уточнили, что санкции стали ответом на принятое 11 марта правительством Великобритании решение внести в санкционный список 386 депутатов Госдумы.

«На основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента. Указанные лица <...> принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — говорится в сообщении.

Всем попавшим под российские санкции, запрещен въезд в Россию.

МИД приводит список парламентариев, против которых введены ограничения, в нем 213 консерваторов и 74 лейбориста. Внешнеполитическое ведомство пообещало продолжить расширение российского «стоп-листа».

Ранее в российском МИДе поясняли, что включать в данный список будут тех британских политиков и парламентариев, которые «способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают «коллективный Запад» к «использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима».

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16 апреля Россия ввела санкции против британского руководства, в список попали 14 человек, в том числе премьер Борис Джонсон, глава Минюста Доминик Рааб, глава МИДа Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, глава МВД Прити Пател и другие члены кабинета министров, а также экс-премьер Тереза Мэй. Они попали под санкции «в связи с беспрецедентными враждебными действиями».

Тогда в МИДе заявили, что британское руководство «намеренно нагнетает» обстановку вокруг Украины, вместе с НАТО «накачивая» Киев вооружениями, а также «усиленно подталкивает» не только западных союзников, но и другие страны к введению санкций против России.

Санкции против 386 российских депутатов Британия ввела 11 марта вслед за Евросоюзом. После этого решения под британские санкции попали 400 депутатов Госдумы. В санкционный список они были включены за то, что проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Британские санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокирование всех активов и средств.

В Соединенном Королевстве начали ужесточать санкции против России с конца февраля. С тех пор, по данным британского МИДа, в санкционные списки внесены более 800 россиян, в том числе не менее 50 «российских олигархов» и членов их семей. Общее состояние этих бизнесменов британский МИД оценил более чем в $100 млрд.

Лондон ввел санкции, в частности, против российско-израильского бизнесмена, владельца инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича, президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Русала» Олега Дерипаски, главы «Роснефти» Игоря Сечина, президента «Транснефти» Николая Токарева, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева.

В санкционных списках находятся российские предприниматели, банки и компании, прежде всего связанные с оборонным сектором, также Британия ввела санкции в отношении представителей российского руководства и СМИ.

В конце марта в российском МИДе заявили, что санкции против России приведут к негативным последствиям для глобальной экономики, и отметили, что Россия еще почти не вводила настоящих ответных ограничений, последствия от которых могут быть еще серьезнее.