Россия ввела санкции против почти 300 британских парламентариев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
В Кремле не сочли шантажом приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию Политика, 14:48
Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах Pro, 14:47
Банки снизили проценты по вкладам незадолго до заседания ЦБ по ставке Инвестиции, 14:44
Жена Федуна заявила о бессмысленности жалоб в РФС на работу судей Спорт, 14:43
СК обвинил игрока в «Что? Где? Когда?» Аскерова в реабилитации нацизма Политика, 14:39
Акции «Яндекса» выросли на 10% на фоне сильного роста выручки компании Инвестиции, 14:36
Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко Политика, 14:35
Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей в 2021 году Авто, 14:34
«Дом.РФ» оценил возможный рост выдачи льготной ипотеки в 2022 году Недвижимость, 14:33
Президент Болгарии выступил против военной помощи Украине Политика, 14:29
Почему сотрудники сильнее всех уязвимы к кибератакам и как это исправить РБК и МегаФон, 14:27
В Кремле назвали провокационным заявление Киева о Приднестровье Политика, 14:26
Как не пропустить главные сигналы банкротства партнера Pro, 14:25
«Росконгресс» опубликовал программу Петербургского экономического форума Экономика, 14:23
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Россия ввела санкции против почти 300 британских парламентариев

Российские санкции стали ответной мерой на введенные Лондоном ограничения против сотен компаний и физических лиц из России. Санкционное давление на Россию Британия усиливает с конца февраля, Россия отвечает на это своими санкциями
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия ввела санкции против 287 из 650 членов палаты общин британского парламента, говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве уточнили, что санкции стали ответом на принятое 11 марта правительством Великобритании решение внести в санкционный список 386 депутатов Госдумы.

«На основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента. Указанные лица <...> принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», — говорится в сообщении.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Всем попавшим под российские санкции, запрещен въезд в Россию.

МИД приводит список парламентариев, против которых введены ограничения, в нем 213 консерваторов и 74 лейбориста. Внешнеполитическое ведомство пообещало продолжить расширение российского «стоп-листа».

Ранее в российском МИДе поясняли, что включать в данный список будут тех британских политиков и парламентариев, которые «способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают «коллективный Запад» к «использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии
Исследования
Pro
Фото: Петр Ковалев / ТАСС Нужен диалог: как производителям продуктов реагировать на санкции
Статьи
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ TASS Переждать не получится: как за два-три года изменится российский бизнес
Прогнозы
Pro
Фото: Boo.com Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов
Статьи
Pro
Серверы с автоматчиками: с каким бизнесом россияне выходят в Африку
Статьи

16 апреля Россия ввела санкции против британского руководства, в список попали 14 человек, в том числе премьер Борис Джонсон, глава Минюста Доминик Рааб, глава МИДа Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес, глава МВД Прити Пател и другие члены кабинета министров, а также экс-премьер Тереза Мэй. Они попали под санкции «в связи с беспрецедентными враждебными действиями».

Тогда в МИДе заявили, что британское руководство «намеренно нагнетает» обстановку вокруг Украины, вместе с НАТО «накачивая» Киев вооружениями, а также «усиленно подталкивает» не только западных союзников, но и другие страны к введению санкций против России.

Санкции против 386 российских депутатов Британия ввела 11 марта вслед за Евросоюзом. После этого решения под британские санкции попали 400 депутатов Госдумы. В санкционный список они были включены за то, что проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Британские санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокирование всех активов и средств.

В Соединенном Королевстве начали ужесточать санкции против России с конца февраля. С тех пор, по данным британского МИДа, в санкционные списки внесены более 800 россиян, в том числе не менее 50 «российских олигархов» и членов их семей. Общее состояние этих бизнесменов британский МИД оценил более чем в $100 млрд.

Лондон ввел санкции, в частности, против российско-израильского бизнесмена, владельца инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича, президента и председателя правления ВТБ Андрея Костина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главы «Русала» Олега Дерипаски, главы «Роснефти» Игоря Сечина, президента «Транснефти» Николая Токарева, председателя совета директоров банка «Россия» Дмитрия Лебедева.

В санкционных списках находятся российские предприниматели, банки и компании, прежде всего связанные с оборонным сектором, также Британия ввела санкции в отношении представителей российского руководства и СМИ.

В конце марта в российском МИДе заявили, что санкции против России приведут к негативным последствиям для глобальной экономики, и отметили, что Россия еще почти не вводила настоящих ответных ограничений, последствия от которых могут быть еще серьезнее.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Великобритания МИД Россия санкции парламент
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Канаде разработали законопроект о продаже активов попавших под санкции
Политика
Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой трансформации России
Технологии и медиа
WP сообщила об уходе координатора санкций США в длительный отпуск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter