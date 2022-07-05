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Война санкций ,  
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Япония ввела санкции против Григоренко, Ролдугина и Слюсаря

Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии, внеся в санкционные списки еще 90 физических и юридических лиц, говорится в сообщении Минфина страны.

В списки вошли в том числе:

  • Вице-премьер Дмитрий Григоренко
  • Виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова
  • Жена совладельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина Мордашова, а также его сыновья Кирилл и Никита
  • Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь
  • Глава «Росгеологии» Сергей Горьков
  • Сооснователь группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов
  • Глава херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо
  • Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
  • Военные из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 35-й общевойсковой армии.

Помимо персональных санкций, Токио ввел ряд экономических мер. Так, страна утвердила запрет на импорт золота из России. Также введен запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России в отношении 65 компаний. Такая же мера будет действовать в отношении 25 белорусских организаций.

Кроме того, Япония запретила оказывать России услуги в сфере бухучета, консалтинга, аудита (с 5 сентября).

Материал дополняется.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Япония санкции санкции против России Украина Дмитрий Григоренко Сергей Ролдугин Алексей Мордашов Юрий Слюсарь Сергей Горьков
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