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Япония ввела санкции против Григоренко, Ролдугина и Слюсаря
Япония ввела новые санкции против России и Белоруссии, внеся в санкционные списки еще 90 физических и юридических лиц, говорится в сообщении Минфина страны.
В списки вошли в том числе:
- Вице-премьер Дмитрий Григоренко
- Виолончелист Сергей Ролдугин, а также его жена Елена Миртова
- Жена совладельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина Мордашова, а также его сыновья Кирилл и Никита
- Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь
- Глава «Росгеологии» Сергей Горьков
- Сооснователь группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов
- Глава херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо
- Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
- Военные из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 35-й общевойсковой армии.
Помимо персональных санкций, Токио ввел ряд экономических мер. Так, страна утвердила запрет на импорт золота из России. Также введен запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России в отношении 65 компаний. Такая же мера будет действовать в отношении 25 белорусских организаций.
Кроме того, Япония запретила оказывать России услуги в сфере бухучета, консалтинга, аудита (с 5 сентября).
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