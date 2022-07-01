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Bloomberg узнал о работе ЕС над санкциями против российского золота

По словам источников Bloomberg, Евросоюз работает над новыми санкциями, нацеленными в том числе на российское золото, в соответствии с действиями стран G7. Ранее США, Великобритания, Канада и Япония запретили его импорт
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Евросоюз работает над новыми санкциями, которые коснутся российского золота, сообщили источники Bloomberg. По их словам, работа ведется в соответствии с действиями стран «Большой семерки». Других деталей мер, которые готовит ЕС, собеседники агентства не привели.

США ввели запрет на импорт российского золота
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

На этой неделе четыре страны «Большой семерки» — США, Великобритания, Канада и Япония — запретили импорт российского золота. Санкции не распространяются на добытое в России золото, которое вывезли за пределы страны до 28 июня. Президент США Джо Байден объяснил запрет тем, что золото составляет «крупную долю экспорта», которая приносит России «десятки миллиардов долларов», в то время как США и их союзники хотят сократить доходы российских властей.

О готовности рассмотреть возможность введения аналогичного запрета заявили и в Евросоюзе. Как пояснил председатель Евросовета Шарль Мишель, сначала европейские власти хотят оценить, не навредит ли такая мера самой экономике объединения.

В Кремле же еще перед введением новых санкций со стороны ряда стран — участниц G7 заявили, что «рынок драгоценных металлов достаточно большой». И если один рынок из-за незаконных решений перестает быть привлекательным, происходит «переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лавров заподозрил США в попытке ослабить ЕС антироссийскими санкциями
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Фото:Thanassis Stavrakis / AP

Россия — один из крупнейших мировых экспортеров золота. По данным Минфина, в 2021 году российские золотодобывающие компании произвели 346,4 т золота. Примерно 87% этого объема, или 302,2 т, пошло на экспорт, который принес $17,4 млрд, согласно статистике ФТС.

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