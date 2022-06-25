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Война санкций ,  
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Reuters узнал о согласовании странами G7 запрета импорта золота из России

По данным агентства, лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт нового золота из России. Ранее Reuters сообщал, что Евросоюз также может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) согласовали запрет на импорт нового золота из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, 28 июня Министерство финансов США вынесет постановление о запрете импорта нового золота в Соединенные Штаты. С аналогичными заявлениями должны выступить минфины других стран G7, пишет агентство.

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21 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций. Один из собеседников сказал агентству, что Еврокомиссия работает над включением золота в возможный новый пакет санкций, но при этом неизвестно, будет ли мера предполагать запрет экспорта металла в Россию или его импорта из страны.

Представитель посла Дании при ЕС заявил агентству, что на закрытой встрече послов на прошлой неделе датский дипломат предложил включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами.

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров золота. По данным Минфина, в 2021 году российские золотодобывающие компании произвели 346,4 т золота. Примерно 87% этого объема, или 302,2 т, пошло на экспорт, который принес $17,4 млрд, согласно статистике ФТС.

28 февраля Банк России возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, после того как ЕС и США заблокировали его активы. Регулятор не закупал этот металл с марта 2020 года. В середине марта 2022 года ЦБ приостановил закупки из-за повышенного спроса на золото в слитках среди населения, но в конце месяца вновь возобновил их по фиксированной цене.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Золото санкции G7 Джо Байден

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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