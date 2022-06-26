Евросовет допустил запрет на импорт золота из России вслед за G7

Санкции против российского золота не должны навредить экономике ЕС, рассказал Мишель, отметив готовность Евросовета изучить возможное присоединение к ограничениям. Ранее страны G7 запретили импорт золота из России

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Евросовет готов рассмотреть возможность присоединения к «Большой семерке», запретившей импорт золота российского происхождения, следует изучить эти ограничения для исключения ущерба экономике ЕС. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время саммита G7 в баварском замке Эльмау.

«Мы готовы смотреть, изучать. Смотреть, возможно ли нацелиться на российскую экономику, чтобы это, в некотором роде, не навредило нашей экономике», — сказал Мишель.

Это задача является общей для европейских стран, она призвана ударить по российским властям и по финансированию спецоперации, пояснил он. Мишель отметил, что ЕС прилагает усилия для «адаптирования и уточнения» санкций, чтобы они не навредили экономике Европы и ее партнеров.

Ранее, днем 26 июня, о введении запрета на импорт российского золота сообщили президент США Джо Байден и глава британского правительства Борис Джонсон. В Лондоне указали, что золото пользуется спросом среди российских «олигархов», которые ищут способы избежать последствия санкций. Байден отметил, что экспорт золота приносит России «десятки миллиардов долларов», продажа металла за рубеж является крупной долей экспорта. «Нам нужно лишить путинский режим финансирования. Великобритания и наши союзники делают именно это», — заявил премьер Великобритании.

Запрет будет распространен на новую добычу металла, он не коснется золота, которое прежде экспортировалось из России. В Лондоне заверили в отсутствии планов по расширению санкций против российского золота, приобретенного законным образом до введения мер.

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров золота. Согласно данным Минфина, российские золотодобывающие компании в прошлом году произвели 346,4 т золота. Большинство добытого металла (302,2 т, около 87%) было поставлено за границу, что принесло $17,4 млрд согласно статистике ФТС.

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Неназванные собеседники Reuters ранее сообщили, что ограничения против российского золота могут быть включены в очередной санкционный пакет ЕС. Источник агентства указал, что пока неизвестно, касается это экспорта металла в Россию или импорта из нее. Большинство аффинажных предприятий (занимающихся глубокой очисткой) отказались принимать металлы российского происхождения, писал Bloomberg, указывая, что перед этим Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов лишила статуса поставщиков золота и серебра шесть российских производств.

Российские власти называют международные санкции незаконными, настаивая, что ограничительные меры негативно влияют также на вводящие их страны. Представитель президента Дмитрий Песков в середине июня назвал ограничительные меры «попыткой удушения», выразив уверенность в их безуспешности.