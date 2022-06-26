Евросовет допустил запрет на импорт золота из России вслед за G7

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Прощание с Юрием Шатуновым в Москве. Фоторепортаж Общество, 14:44 
В ДТП с автобусом и грузовиком в Бурятии пострадали 12 человек Общество, 14:42
Джонсон назвал Макрону причины не улаживать конфликт на Украине сейчас Политика, 14:37
Российские дзюдоисты выиграли первый с марта международный турнир Спорт, 14:32
Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта России Экономика, 14:21
Альфа-дети впитывают знания, как губки: как правильно их обучать Совместный проект, 14:16
Менеджер Петра Яна назвал возможным бой россиянина с чемпионом UFC Спорт, 14:11
«Шокирован решением судей». Реакция бойцов на поражение россиянина в UFC Спорт, 13:50
El País узнала о планах НАТО по крупнейшему размещению в Европе за 30 лет Политика, 13:39
Минобороны России сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29 Политика, 13:35
Легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов получил новую должность в клубе Спорт, 13:33
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 13:29
Володин напомнил о вступающих в силу в июле законах Политика, 13:26
Евросовет допустил запрет на импорт золота из России вслед за G7 Политика, 13:21

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Евросовет допустил запрет на импорт золота из России вслед за G7

Санкции против российского золота не должны навредить экономике ЕС, рассказал Мишель, отметив готовность Евросовета изучить возможное присоединение к ограничениям. Ранее страны G7 запретили импорт золота из России
Золото GOLD $1 830,3 -0,07%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Евросовет готов рассмотреть возможность присоединения к «Большой семерке», запретившей импорт золота российского происхождения, следует изучить эти ограничения для исключения ущерба экономике ЕС. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время саммита G7 в баварском замке Эльмау.

«Мы готовы смотреть, изучать. Смотреть, возможно ли нацелиться на российскую экономику, чтобы это, в некотором роде, не навредило нашей экономике», — сказал Мишель.

Это задача является общей для европейских стран, она призвана ударить по российским властям и по финансированию спецоперации, пояснил он. Мишель отметил, что ЕС прилагает усилия для «адаптирования и уточнения» санкций, чтобы они не навредили экономике Европы и ее партнеров.

Страны G7 введут запрет на импорт российского золота
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Ранее, днем 26 июня, о введении запрета на импорт российского золота сообщили президент США Джо Байден и глава британского правительства Борис Джонсон. В Лондоне указали, что золото пользуется спросом среди российских «олигархов», которые ищут способы избежать последствия санкций. Байден отметил, что экспорт золота приносит России «десятки миллиардов долларов», продажа металла за рубеж является крупной долей экспорта. «Нам нужно лишить путинский режим финансирования. Великобритания и наши союзники делают именно это», — заявил премьер Великобритании.

Запрет будет распространен на новую добычу металла, он не коснется золота, которое прежде экспортировалось из России. В Лондоне заверили в отсутствии планов по расширению санкций против российского золота, приобретенного законным образом до введения мер.

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров золота. Согласно данным&nbsp;Минфина, российские&nbsp;золотодобывающие компании в прошлом году произвели&nbsp;346,4 т золота. Большинство добытого металла (302,2 т, около 87%) было поставлено за границу, что принесло&nbsp;$17,4 млрд согласно статистике ФТС.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему в Apple, Amazon и Tesla создаются профсоюзы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе
Статьи
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Конкурент торгует на маркетплейсе под вашим товарным знаком. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи

Минфин предложил определить запасы золота и платины для нужд мобилизации
Экономика
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

Неназванные собеседники Reuters ранее сообщили, что ограничения против российского золота могут быть включены в очередной санкционный пакет ЕС. Источник агентства указал, что пока неизвестно, касается это экспорта металла в Россию или импорта из нее. Большинство аффинажных предприятий (занимающихся глубокой очисткой) отказались принимать металлы российского происхождения, писал Bloomberg, указывая, что перед этим Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов лишила статуса поставщиков золота и серебра шесть российских производств.

Российские власти называют международные санкции незаконными, настаивая, что ограничительные меры негативно влияют также на вводящие их страны. Представитель президента Дмитрий Песков в середине июня назвал ограничительные меры «попыткой удушения», выразив уверенность в их безуспешности.


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции Евросоюз Золото Шарль Мишель

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Страны G7 введут запрет на импорт российского золота
Экономика
Минфин предложил освободить от НДФЛ доходы от продажи золота физлицами
Финансы
Глава крупнейшего производителя золота уйдет в отставку
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter